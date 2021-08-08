Arıklı; Erenköy destanını genç nesillere anlatmak zorundayız

Bugün resmi heyetle birlikte Erneköy şahitliğini ziyaret eden ve Erenköydeki etkinliklere katılan Arıklı, Erenköye her gelişinde yeni şeyler öğrendiğini ve Kıbrıs Türklüğünün Türk Dünyasında destan yazan ender halklardan biri olduğunu söyledi.

Arıklı; "Bu destanı yazan halk Ruma asla ram olamaz. Erenköye çıkan yaşları 18 ila 22 arasında değişen Gençlik vatan ve özgürlük uğruna hayatlarını ortaya koydular ve bir destan yazdılar. Bu destanı yetişen gençliğe anlatmalıyız. Bunun için Erenköyü açık müze haline getirmeli, limanı kullanılışlı hale getirerek deniz otobüsü seferleri düzenlemeliyiz. İlkokul çağındaki bütün çocukları buraya getirip bu havayı teneffüs etmelerini sağlamalıyız. Bu proje geç kalmış olsa da önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya konulacak bir projedir" dedi.