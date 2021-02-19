ARIKLI: “ESAS KABUS MART AYINDA YAŞANACAK”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV’de katıldığı “Bugüne Dair” programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Ekonominin şu anda çok kötü noktaya doğru gittiğini söyleyen Arıklı, “Şu an özel sektörde çok ciddi sıkıntı yaşayan insanlar var. Kapanan iş yerleri, işsiz kalan insanlar var. Biz de iç borçlanmaya gideceğiz. Belki bu ayı atlatırız ama asıl kabus Mart ayında yaşanacak. Bizim görevimiz de rakamları, hesabı kitabı topluma şeffaf bir şekilde aktarmalıyız” dedi.

“BU ÜLKE HEPİMİZİN”

Açılma konusunda da açıklamalarda bulunan Arıklı, “Ekonomi bu şekildeyken, hala kapanmayı düşünmeyeceğiz. Bu kendi elimizle, kendi kafamıza kurşun sıkmaya benzer. Açılmayı kademeli olarak sorunsuz bir şekilde yaparsak, Almanya’nın yaşadığını yaşamayız. Uzmanlar uyarıyor, Sağlık Üst Kurulu uyarıyor, Mart ayında bir pik bekleniyor. İnşallah o piki de en az zararla atlatırız. Bunu da önlemek denetimlerle olur. Umarım bu krizi hep birlikte atlatırız. Bu ülke hepimizin” dedi.

“TÜM SAĞLIKÇILARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

İçinden geçmekte olduğumuz dönemde tüm sağlıkçılara teşekkürlerini sunan Arıklı, “Sağlık Üst Kurulu’na ve sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sürecin başından beri canla başla çalışıyorlar. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“PİYASANIN DENETLENMESİ LAZIM”

Piyasadaki fahiş fiyatlarla ilgili de konuşan Arıklı, “Bizim bu dönemde piyasayı denetlememiz lazımdı. Ama bu sadece Erhan Arıklı’nın demesiyle olmuyor. Meclis açılır açılmaz, gerekli yasal düzenleme için görüşeceğiz” dedi.