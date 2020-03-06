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Arıklı: “Federasyon fikri artık ölmüş, tarihe karışmıştır”

YDP Genel Başkanı Arıklı, köy ziyaretleri çerçevesinde gittiği Bostanlı'da halkla bir araya geldi... Burada yaptığı konuşmada “Federasyon fikri artık ölmüş, tarihe karışmıştır” dedi.

06 Mart 2020 Cuma 10:57
114 Okunma
Arıklı: “Federasyon fikri artık ölmüş, tarihe karışmıştır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı aralıksız sürdürdüğü ziyaretleri çerçevesinde dün akşam Bostancı'da halkla bir araya geldi.

Köy kahve ve kulüplerindeki vatandaşlarla sohbet ederek neden aday olduğunu anlatan Arıklı, özellikle Kıbrıs sorununun Federasyon dışında nasıl bir yol ile çözüme kavuşturulacağını anlatarak plan ve projeleri ile ilgili soruları da yanıtladı.

"Akıncı, Rumlar tarafından öldürülmüş olan Federasyon düşüncesini nasıl diriltebileceğini düşünüyor ve imkansızın peşinde koşuyor" diyen Arıklı, "Bunun için bir şans daha istiyor. Biz de diyoruz ki, Federasyon fikri artık ölmüş, tarihe karışmıştır. Anastasiadis de Gutteres de ve en önemlisi Anavatan da yeni şeylerden yeni alternatiflerden bahsediyor. Ama bizim federalistler yeni tezleri dillerine bile getirmek istemiyorlar" dedi.

Federasyon dönemlerinin devrinin bittiğini anlatan Arıklı şu ifadeleri kullandı:

"Son 30 yılda var olan federasyonlar yıkıldı ve tam 40 yeni devlet kuruldu. Artık devir milli devletler devri. Rumlarla bir arada yaşamak isteyenlerin keyfi öyle istiyor diye bu aziz devleti yıkacak mıyız, yoksa tanıtıp bağımsız bir devlete sahip olmanın gururunu ve şerefini mi yaşayacağız. Karar sizin."

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiErhan ArıklıCumhurbaşkanlığı Seçimleri
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Cemal 2020-03-06 12:07:54

Yürü be vordo sana kalsa adayı T.C baglayalım.

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yurttaş 2020-03-06 11:48:30

Yıldızlar yoldaşın olsun Arif hoca...

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erol veled 2020-03-06 13:21:14

Buna siz karar veremezsiniz.Kibrisin gelecegine vatandas karar verir.

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sekko 2020-03-06 15:53:44

hade gene...

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