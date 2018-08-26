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Arıklı: "Garibana iki yol sunuyorlar, ya tımarhane ya da göç yolları"

26 Ağustos 2018 Pazar 14:02
Arıklı: "Garibana iki yol sunuyorlar, ya tımarhane ya da göç yolları"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin icraatlarını ve ekonomik krizle ilgili önlemleri eleştirerek "Bu hükümet insanımızı sinir hastası ediyor. 7 aylık Hükümet döneminde Barış Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne 12 bin kişi müracaat etmiştir. Bu şu anlama geliyor. Hükümet icraatları ile gariban vatandaşa iki alternatif yol sunuyor ya tımarhane yolları ya da göç yolları” dedi.


Arıklı, Hükümetin Türkiye’ye verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmediği gibi, Türkiye’nin hassasiyetlerini de göz ardı ettiğini, CTP’li ve TDP’li yetkililerin Türkiye’yi rencide eden söz ve davranışlarda bulunduğunu bunun için Ankara’dan randevu dahi alamadıklarını öne sürdü.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, parti heyeti bayramın son gününde Değimenlik örgütünü ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, hükümet Türkiye’den yardım beklerken, bir CTP çalışanının Türkiye’yi hedef alan yazılar yazdığını savundu.

Başbakan Tufan Erhürman’ın partisinde etkisini kaybettiğini iddia eden Arıklı, ülkede yaratılan ekonomik ve sosyal kaosun sorumlusu olarak hedefe Türkiye'nin konulmak istendiğini savundu ve “Kimse hedef şaşırtmasın. Kıbrıs Türk halkı kimin ne amaçla çalıştığını kimlerin ülkesinin değil, ülkesini yok etmek isteyenlere hizmet ettiğini bilmektedir. Halk uyandı ve halk sizleri evlerinize gönderecek. Hem de öyle bir gideceksiniz ki bir daha dışarı çıkamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, hükümetin ekonomik önlemlerini de eleştirerek “çocuk kandırmacası” diye niteledi.

“Başbakan ve şürekasına soruyorum. Hodri meydan, çıkın dövizle alışverişi yasaklayın. Var mı gücünüz var mı yüreğiniz. Yok. O zaman çekip gidin o koltuklardan” diyen Arıklı, mevcut yasalarla piyasanın düzenlenebileceğini ama bu becerilemiyorsa olağanüstü hal ilan edilerek piyasaya müdahale etmek gerektiğini savundu. 

Açıklamada, YDP heyetinin, köy gezilerine bu hafta Esentepe ve Karşıyaka köylerini ziyaret ederek devam edeceği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıHaberKKTC
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sarı 2018-08-26 14:51:22

Yörü be garagöz gaco git işine..Ne konuştuğunu ne söylediğini bilin,tek yapabildiğin şey türkiyeye asılmak! Klasik Anavatan yavruvatan nağmesi..

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mersinli 2018-08-26 14:58:20

Sana iki yol sunuyoruz; ya cehennme yada geldiğin yere...denktaşlar a seni aforoz etti artık ,burada barınamazsın..

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süleyman 2018-08-26 14:54:26

Hükümetin aklı varsa size partiyi kapatma davası açar.Ki bu halkın baskısıyla da yakında olur gibi gözükuor.Çünkü siz ayırımcılık yapıyor ve halkın arasına nifak sokuyorsunuz..

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cansu 2018-08-26 15:07:39

MERAK ETME DA GÖÇ EDEREK MEMLEKETİ SENİN GİBİ ÇARIKLILARA BIRAKMAYCAYIK.

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hataylı 2018-08-26 14:47:32

Sen Türkiye'nin sözcüsümüsün yoksa bu ülkede kurlmş siyasi bir partimisin? Hangisi?

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MAVROYERİMO 2018-08-26 15:43:53

PARANIZ BİZİ AKIL HASTASI ETTİ BE GARAGÖZ

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Gaco 2018-08-26 15:52:39

Gavur olamakdan iyidir gaco olmak koçum gacocuklar geldi adın dimitri olmadı daha ne isten

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ercan 2018-08-26 20:47:00 @Gaco

Senin zaten ismin 1919 yıllarında Dimitr idi..Şimdiki adın ne lan?Yoksa hala değiştirmedinmi? Vay zavallı gaco vay...

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Vatandaş 2018-08-26 15:48:25

1958/1963 yıllardaki teknik geliştirilmiş ve başrolerde busefer papaz değil 4 hükümet var açıkca kaçın biz Kıbrıs Rumlar’a vereceğiz diyorlar çocuk ilaçlarına 100/100 zam bu hükümet den başka vicdansız gavurda yok

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Mersinli 2018-08-26 20:50:41 @Vatandaş

Pislik,ne konuştuğunu ne söylediğini bilmiyor bu yaratık..Neymiş efendim,yorum yapmış aptal...

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aliı 2018-08-26 20:38:22 @Vatandaş

Hassiktir ordan gara cahil gaco...

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