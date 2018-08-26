Arıklı: "Garibana iki yol sunuyorlar, ya tımarhane ya da göç yolları"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin icraatlarını ve ekonomik krizle ilgili önlemleri eleştirerek "Bu hükümet insanımızı sinir hastası ediyor. 7 aylık Hükümet döneminde Barış Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne 12 bin kişi müracaat etmiştir. Bu şu anlama geliyor. Hükümet icraatları ile gariban vatandaşa iki alternatif yol sunuyor ya tımarhane yolları ya da göç yolları” dedi.



Arıklı, Hükümetin Türkiye’ye verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmediği gibi, Türkiye’nin hassasiyetlerini de göz ardı ettiğini, CTP’li ve TDP’li yetkililerin Türkiye’yi rencide eden söz ve davranışlarda bulunduğunu bunun için Ankara’dan randevu dahi alamadıklarını öne sürdü.



YDP’den yapılan açıklamaya göre, parti heyeti bayramın son gününde Değimenlik örgütünü ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, hükümet Türkiye’den yardım beklerken, bir CTP çalışanının Türkiye’yi hedef alan yazılar yazdığını savundu.



Başbakan Tufan Erhürman’ın partisinde etkisini kaybettiğini iddia eden Arıklı, ülkede yaratılan ekonomik ve sosyal kaosun sorumlusu olarak hedefe Türkiye'nin konulmak istendiğini savundu ve “Kimse hedef şaşırtmasın. Kıbrıs Türk halkı kimin ne amaçla çalıştığını kimlerin ülkesinin değil, ülkesini yok etmek isteyenlere hizmet ettiğini bilmektedir. Halk uyandı ve halk sizleri evlerinize gönderecek. Hem de öyle bir gideceksiniz ki bir daha dışarı çıkamayacaksınız" ifadelerini kullandı.



YDP Genel Başkanı Arıklı, hükümetin ekonomik önlemlerini de eleştirerek “çocuk kandırmacası” diye niteledi.



“Başbakan ve şürekasına soruyorum. Hodri meydan, çıkın dövizle alışverişi yasaklayın. Var mı gücünüz var mı yüreğiniz. Yok. O zaman çekip gidin o koltuklardan” diyen Arıklı, mevcut yasalarla piyasanın düzenlenebileceğini ama bu becerilemiyorsa olağanüstü hal ilan edilerek piyasaya müdahale etmek gerektiğini savundu.



Açıklamada, YDP heyetinin, köy gezilerine bu hafta Esentepe ve Karşıyaka köylerini ziyaret ederek devam edeceği de belirtildi.