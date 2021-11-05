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Arıklı Görevi Atun’a Devretti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görevi, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini üstelenen Sunat Atun’a devretti.

05 Kasım 2021 Cuma 15:54
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Arıklı Görevi Atun’a Devretti
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Devir teslim töreninde konuşan Erhan Arıklı, Atun’u tebrik ederek, başarılar diledi.

Atun’un tecrübelerinin ve yaptıklarının takibini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Arıklı, KIB-TEK konusunda atılan adımlara değinerek, bu konuda Atun’un da hassasiyeti olduğunu bildiğini belirtti.

Arıklı, “Huzur içinde görevi size teslim ediyorum” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini devralan Sunat Atun da devletin kalıcı, görevlerin geçici olduğunu, bakanlık görevini 4 kez devralıp devrettiğini, şimdi beşinci kez devralmakta olduğunu söyledi.

Sucuoğlu hükümetinin ülkeyi erken seçime taşımak amacıyla kurulduğunu dile getiren Atun, seçim tarihine kadar rutin ve idari işlerin yapılacağını, devletin devamlılığının önemli olduğunu belirtti.

Atun, enerjinin önemli konulardan biri olduğunu, kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

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