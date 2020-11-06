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Arıklı görüşmenin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini bugün görüşmeye çağırdı.

06 Kasım 2020 Cuma 17:01
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Arıklı görüşmenin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini bugün görüşmeye çağırdı.

İşte Erhan Arıklı'nın açıklamaları:

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