Arıklı görüşmenin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini bugün görüşmeye çağırdı.
İşte Erhan Arıklı'nın açıklamaları:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini bugün görüşmeye çağırdı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini bugün görüşmeye çağırdı.
İşte Erhan Arıklı'nın açıklamaları: