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Arıklı: Gözüm arkada kalmayacak

Erhan Arıklı'nın sosyal medya paylaşımı şu şeklidedir:

06 Kasım 2021 Cumartesi 19:57
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Arıklı: Gözüm arkada kalmayacak
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görevi, dün UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini üstelenen Sunat Atun’a devretmişti.

Arıklı'nın sosyal medya paylaşımı:

Gönül rahatlığı ile görevi devrettiğim Sayın Sunat Atun'a, atandığı bu görevinde başarılar diliyorum.

Özellikle KIB-TEK konusunda ki hassasiyetine Kıb- Tek Meclis Araştırma Komitesinde yakından şahit  oldum. Gözüm arkada kalmayacağı için büyük bir rahatlık içindeyim...

Allah yardımcın olsun kardeşim...

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklSunat AtunFaiz SucuoğluUBP
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