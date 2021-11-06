Arıklı: Gözüm arkada kalmayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görevi, dün UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini üstelenen Sunat Atun’a devretmişti.
Arıklı'nın sosyal medya paylaşımı:
Gönül rahatlığı ile görevi devrettiğim Sayın Sunat Atun'a, atandığı bu görevinde başarılar diliyorum.
Özellikle KIB-TEK konusunda ki hassasiyetine Kıb- Tek Meclis Araştırma Komitesinde yakından şahit oldum. Gözüm arkada kalmayacağı için büyük bir rahatlık içindeyim...
Allah yardımcın olsun kardeşim...