Arıklı: Gözüm arkada kalmayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görevi, dün UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini üstelenen Sunat Atun’a devretmişti.

Arıklı'nın sosyal medya paylaşımı:

Gönül rahatlığı ile görevi devrettiğim Sayın Sunat Atun'a, atandığı bu görevinde başarılar diliyorum.

Özellikle KIB-TEK konusunda ki hassasiyetine Kıb- Tek Meclis Araştırma Komitesinde yakından şahit oldum. Gözüm arkada kalmayacağı için büyük bir rahatlık içindeyim...

Allah yardımcın olsun kardeşim...