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Arıklı: GSM fiyatlarına zam yapılmadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulun’da güncel konuşmalara yer verildi.

01 Kasım 2022 Salı 14:08
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Arıklı: GSM fiyatlarına zam yapılmadı



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4.5-5G ihalesi konusuna uzun zamandır çalıştıklarını ifade ederek, bir firmanın ihaleye katılmayacağını açıkladığını, yarın ihalenin gerçekleştireceğini ifade etti.

Yarın yapılacak ihale sonucunda durumun değerlendirileceği, haksız rekabeti kendilerinin de istemediğini söyleyen Arıklı, 2019 yılından bu yana GSM fiyatlarına zam yapılmadığına dikkat çekti.

Vatandaşların yüksek faturalardan şikayet ettiğini, faturaların yüzde 48-50’sinin devlete gittiğini, firmaların da bundan şikayetçi olduğunu aktaran Bakan Arıklı, bunun devletin en iyi gelir kaynaklarından biri olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyledi.

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