Arıklı: "Güle güle otur kardeşim"

Erhan Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde;

"Eski bir KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi son zamanlarda uçuk rakam ve saçma bilgilerle toplumun kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Bu arkadaş KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi olmadan önceki mal varlığı ile şimdiki mal varlığını açıklar mı acaba?

Mesela Girne'nin bilmem hangi bölgesinde yaptırdığı yüzbinlerce sterlinlik villanın bedelini yaptığı elektrik projelerinden mi, yoksa iş takibinden mi ödüyor?

Kim bilir belki de babasından kalan mirasla yapıyordur o villayı...

Güle güle otur kardeşim..."