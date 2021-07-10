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Arıklı: "Güle güle otur kardeşim"

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabı üzerinden eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesinin son zamanlarda uçuk ve saçma rakamlarla toplumun kafasını karıştırmaya devam ettiğini kaydetti.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:32
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Arıklı: "Güle güle otur kardeşim"

Erhan Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde;

"Eski bir KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi son zamanlarda uçuk rakam ve saçma bilgilerle toplumun kafasını karıştırmaya devam ediyor.
Bu arkadaş KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi olmadan önceki mal varlığı ile şimdiki mal varlığını açıklar mı acaba?
Mesela Girne'nin bilmem hangi bölgesinde yaptırdığı yüzbinlerce sterlinlik villanın bedelini yaptığı elektrik projelerinden mi, yoksa iş takibinden mi ödüyor?
Kim bilir belki de babasından kalan mirasla yapıyordur o villayı...
Güle güle otur kardeşim..."

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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