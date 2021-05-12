Arıklı: “Güney Kıbrıs’tan Elektrik Almak Zorunda Kalabiliriz”

GÜNDEM KIBRIS

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Havadis TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Teknecik Santrali’ndeki arızayı yorumlayan Arıklı, “Dün gece itibariyle Teknecik’te buhar tribünün bir tanesinde bir arıza meydana geldi. Dolayısıyla o buhar tribününün de çalışması gerekiyordu. Çok zor şartlarda arkadaşlarımız onu çalıştırmaya devam ettiler. Sabah saatlerine kadar uğraştılar. Biz sabotaj mıdır, yoksa rutin bir arıza mıdır? Bunu çözmeye çalışıyorlar. Bu sabah devre dışı kalırsa, fuel-oile dönülecektir mecburen. Bu da pahalı bir elektriktir. O da olmazsa, Güney Kıbrıs’tan elektrik almak zorunda kalabiliriz. Vatandaşın elektrik kesintisine uğramaması için, gereken tedbirler alınıyor. Bu tedbirleri biraz pahalı tedbirler ama arkadaşlarımız bütün gece de uğraştılar. Umarım sendikadaki arkadaşlarımız da gereken müdahaleyi yapıyorlardır” dedi.