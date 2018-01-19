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Arıklı: "Haksız ve yersiz saldırıya maruz kaldım"

Arıklı, söz konusu gazeteciye haberin yanlış verildiğini söylemelerine, onun da haberi düzeltme sözü vermesine rağmen gerekli düzeltmenin yapılmadığını, yanlış haber üzerine terbiye ölçüsünü aşan yorumların devamına sebebiyet verildiğini savundu.

19 Ocak 2018 Cuma 12:25
Arıklı: "Haksız ve yersiz saldırıya maruz kaldım"
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bir televizyon kanalında ülkedeki sendikal anlayış ile ilgili söylediği sözlerin çarpıtılıp, eksik ve yanlış şekilde kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, başta sendikalar olmak üzere birçok kişi, kurum ve kuruluşun haksız ve yersiz saldırısına maruz kaldığını söyledi. 

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gazeteciye haberin yanlış verildiğini söylemelerine, onun da haberi düzeltme sözü vermesine rağmen gerekli düzeltmenin yapılmadığını, yanlış haber üzerine terbiye ölçüsünü aşan yorumların devamına sebebiyet verildiğini savundu. 

Partilerinin sendikalar ile ilgili görüşünün manifestosunda gayet açık ve net bir şekilde ifade edildiğine dikkat çeken Arıklı, açıklamasında “Sendikalar, demokrasinin ve özellikle liberal-kapitalist anlayışla yönetilen ülkelerde işçinin emekçinin en büyük güvencesidir. Sendikacılığın özel sektörde de yaygınlaşması en büyük amacımızdır. Ne var ki ülkemizde var olan sendikal anlayışın değişmesi de kaçınılmazdır. Günümüz sendikaları etkisiz, beceriksiz ve liyakatsiz politikacıların da katkısı ile giderek güçlenmiş ve adeta devlet içinde devlet haline gelmişlerdir” ifadelerine yer verdi. 

Arıklı televizyon programında buna ek olarak söylediğinin ise, sendikal anlayışla mücadele edeceklerini, AB’de ve Güney’de sendikal anlayış ne ise burada da aynısı olacağını, Güney’de öğretmenler sendikasının, canları her istediğinde grev yapıp eğitimi aksatıp aksatmadığını sorduklarını kaydetti. 

Arıklı şöyle devam etti: 

“Söylediklerim bunlar iken gazeteci ‘Türkiye’de sendikacılık nasılsa bizde de aynısı olacak’ şeklinde sözlerimi çarpıtmış ve hele hele bizim özel sektörde sendikacılığa karşı olduğumuzu haber yapmıştır. İlgili gazetecinin öteden beri partimize ve şahsıma karşı ön yargılı olduğu bilinen bir gerçektir.

İlgili Televizyon programında söylediklerimiz halen sosyal medyada yayında iken, bu programı izleyip orada ne söylediğimizi öğrenme ihtiyacı duymadan yorum ve eleştiri yapan ve hatta hakaretler yağdıran kesimleri vicdanları ile baş başa bırakıyorum.”

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