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Arıklı: "Haziran ayında yeni bir seçim göreceğiz gibi…"

Arıklı konuşmasında, siyasette halkın kararının önemli olduğunu ve siyasilerin çıkan sonuca saygı göstermelerinin esas olduğunu belirtti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 01:52
Arıklı: "Haziran ayında yeni bir seçim göreceğiz gibi…"
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Raif Uzkan

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 25-27 milletvekilli bir koalisyonun ülkeye istikrar getirmeyeceği görüşünü ifade ederek “Haziran ayında yeni bir seçim göreceğiz gibi” dedi.

Genel Başkan Arıklı seçim sonuçlarına ilişkin parti merkezinde saat 23.15’te yaptığı açıklamada, son gece partisine yönelik yoğun bir operasyon yapıldığını, parti olarak bunu engelleyemediklerini ve %12-13 bekledikleri oyun yarı yarıya yakınını kaybettiklerini söyledi.

Arıklı konuşmasında, siyasette halkın kararının önemli olduğunu ve siyasilerin çıkan sonuca saygı göstermelerinin esas olduğunu belirtti.

Yeni kurulmuş, maddi imkân ve gücü sınırlı bir parti olarak önemli bir sonuca imza atıp Meclise girmeye hak kazandıklarını belirten Arıklı, parti için çalışanların, insanüstü bir çabayla ev ev gezerek partinin çizgisini anlatmaya çalıştığını kaydetti.

En kısa sürede olağanüstü kurultaya giderek hem seçim sonuçlarını hem de ülkede yeni oluşacak yapıyı ve koalisyon olasılıklarını değerlendireceklerini kaydeden Arıklı, yarından itibaren sonuçların daha da netleşmesiyle partinin kendi yetkili kurullarında bu konuların konuşulacağını aktardı.

CTP ve HP’nin UBP ile koalisyona gitme gibi bir düşüncesi olmadığını açıkladığını hatırlatan Arıklı, 26-27 milletvekiliyle oluşturulacak bir hükümetin ülkeye istikrar getiremeyeceğini ve Haziran ayında bir seçimin daha görülebileceği görüşünü savundu.

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