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Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “KKTC’de kullanılan kablosuz internetin daha hızlı ve kaliteli olabilmesi için frekansın 60GHz’e çıkarılması konusunda mevzuatta değişiklik talimatı verirken, fiber-optik dönüşüm için ihaleye çıkılacağını ve 5G’ye geçiş için de çalışmaların tamamlanacağını” bildirdi.

09 Mart 2022 Çarşamba 14:47
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Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, KKTC’de hızlı internet için çalışmaları başlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle Sayıştay Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Telekomünikasyon Dairesi, GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Arıklı, KKTC’nin internet hızı bakımından çağın gerisinde kaldığını ve en gelişmemiş ülkelerin bile daha hızlı internet kullandığına işaret ederek, “Bu ayıbı ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur” dedi. 

Arıklı, turizm ve yüksek eğitime dayalı bir ekonomide hızlı internetin şart olduğunu kaydederek, “Bu sebeple acilen koşullu olarak 60GHz’e geçiş için tüzük değişikliğine gideceğiz. Ardından fiber-optik dönüşüm için ihale sürecini ve 5G’ye geçebilmek için tüm çalışmaları tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.   

Açıklamada, hükümet programına göre; “dijitalleşme için gerekli geniş bant internet ağının ülkenin her noktasına taşınması konularına hız ve öncelik verilecek, modern bir telekomünikasyon şebekesine ve alt yapısına geçiş için gerekli finansman Telekomünikasyon Dairesi’nin Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılmasıyla sağlanacak ve Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması ile birlikte 4G ve/veya 5G Mobil şebekeleri de Kamu-Özel ortaklığında hayata geçirilecek” ifadesine de yer verildi.

Sektör temsilcilerinin “Wi-Fi bandının 60GHZ’e çıkarılması ve fiber-optik altyapı konularındaki görüşlerini aktardığı” toplantıya, Bayındırlık ev Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz hazır bulundu. 

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