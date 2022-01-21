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Arıklı: Hizmet sektörüne dayalı ekonomik yapıyı daha fazla sürdüremeyiz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Biz hizmet sektörüne dayalı ekonomik yapıyı daha fazla sürdüremeyiz. Üreten bir yapıya geçmek zorundayız.” dedi.

21 Ocak 2022 Cuma 22:57
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Arıklı: Hizmet sektörüne dayalı ekonomik yapıyı daha fazla sürdüremeyiz
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Arıklı, “KKTC’nin ekonomik yapısı tıpkı devletin yapısı gibi sürdürülebilir bir yapı olmaktan çıkmış durumdadır. Devlet maaşları ödemek için ya Türkiye’ye ya da iç borçlanmaya gitmek durumundadır. Biz hizmet sektörüne dayalı ekonomik yapıyı daha fazla sürdüremeyiz. Üreten bir yapıya geçmek zorundayız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bakanlık döneminde imzaladığı protokole işaret eden Arıklı, protokolün TC Resmi Gazete’de yayınlandığını ancak KKTC’nin Bakanlar Kurulu’ndan geçmediğini dile getirdi.

“Biz artık edebiyatla durumu idare edemeyiz" diyen Arıklı, “Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı istiyorsak, üretmek zorundayız, ürettiğimizi de satmak zorundayız. Maaşları ödemekle mükellef olan hükümet yapısıyla önümüzdeki yılları da heba ederiz” şeklinde konuştu.

Arıklı, “YDP olarak, üreten bir toplum yaratmak için adımlarımızı attık. O protokol, ekonomimiz için milattır” diyerek, Başbakan Sucuoğlu’na işaret etti, “Ben geçiremedim, Bakanlar Kurulu’ndan siz geçirin” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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