Arıklı: “HP anahtar mı olacak, kilit mi göreceğiz”

45 gündür hükümet boşluğu yaşandığına işaret eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün HP’nin parti meclisinden çıkacak kararın hükümet oluşumunda önemli rol oynayacağını ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute’un adaya gelişine de değinen Arıklı, hükümetin, bakanın da düşüncesine ilişkin açıklama yapması beklentisini belirtti.

Charter seferler dışında tüm uçuşlar için karantina kararını eleştiren Arıklı, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu’nun bu kararı neye göre aldığını açıklaması gerektiğini savundu.

Sektörün yılbaşında gelecek turisti beklerken, bu kararlarla darbe üstüne darbe aldığı görüşünü de belirten Erhan Arıklı, Üst Kurulu’nun kendine göre bazı gerekçelerle karar aldığını ileri sürdü.