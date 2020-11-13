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Arıklı: "HP’nin UBP’ye tavrı ‘pazarlık’ hamlesi olabilir"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, HP'nin 'UBP ile ikili koalisyona girmeyiz' tavrının, pazarlıkta şansını yükseltmek için yaptığı bir hamle olabileceğini belirterek, "Siyasette böyle hamleler olur. HP'nin tavrı değişebilir, UBP ile ikili koalisyona girebilir. Kafalardaki düşünce bence budur" dedi.

13 Kasım 2020 Cuma 08:54
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Arıklı: "HP’nin UBP’ye tavrı ‘pazarlık’ hamlesi olabilir"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HP'NİN TAVRI DEĞİŞEBİLİR"

Mevcut parlamentodan ikili ve üçlü bir icraat hükümeti çıkmayacağını kaydeden Arıklı, HP’nin UBP konusundaki tavrının da değişebileceğini söyledi.

HP’nin ‘UBP ile ikili koalisyona girmeyiz’ tavrının, pazarlık şansını yükseltmek için yaptığı bir hamle olabileceğini dile getiren Arıklı, şöyle konuştu:

“Bunlar siyasette olan şeylerdir. ‘Fedakarlık yapmak zorunda kaldı’ deyip tavır değiştirebilirler. Bakanlıkların sayısı gibi konularda şartların değiştirilmesi gerekiyor. UBP-HP erken seçim kaydıyla bir araya gelebilir. Belli icraatları yapabilir. Daha sonra da ‘ülke erken seçimi kaldırmaz’ deyip biraz daha zaman kazanabilirler. Bence kafalardaki düşünce bu...”

UBP kurultayına dair yaşanan gelişmelerden tabanın tedirgin ve rahatsız hale geldiğini söyleyen Arıklı, “Kendi aralarında bugün anlaşıp yarın ters düşüyorlar. UBP’nin iç işlerine karışamayız. Ama hükümet konusu hepimizi ilgilendirir” dedi

"UBP'Lİ VEKİLLER BAKANLIKLA TEHDİT EDİYOR, SORUN LİDERLİK..."

UBP kurultayındaki belirsizliğin hükümet kurma çalışmalarını da etkilediğini söyleyen Arıklı, “19 tane bakan adayı var. Tüm milletvekileri bakanlık istiyor. Ersan Saner 19 milletvekilini ikna etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

“Derviş Eroğlu döneminde bunlar yaşanabilir miydi?” diye soran Arıklı, yaşananları liderlikle ilişkilendirdi.

UBP’li vekillerin bakanlıkla tehditlerde bulunduğunu ifade eden Arıklı, “Bunun nedeni, UBP’de genel başkanlık yapacak şahıs çok ama liderlik yapacak kişi yok. UBP’dekiler alınmasın. Lider olabilmek için çeşitli kriterlere ihtiyaç var. Derviş Bey’den sonra lider kolay kolay yetişmedi” diye konuştu.

Ekonomik krizin 2021’de katmerleneceğini ifade eden Arıklı, sorunların aşılması için geniş tabanlı milli mütabakat hükümetine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Siyasi partilerin sorumluluk alması gerektiğini bildiren Arıklı, “Herkes elini taşın altına koymalı. Mümkünse mecliste yer alan tüm siyasi partiler yer hükümette almalı” dedi.

Geniş tabanlı hükümetin icraatçı olamayacağını belirten Arıklı, “Taban tabana zıt partilerin icraat hükümeti kurması mümkün değil. Yapılması gereken bir takım reformları ortaya koyup, takvimlendirip, ekonomik kaynağa ihtiyaç varsa Türkiye’den kaynak talep etmektir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ

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