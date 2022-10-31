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Arıklı: Hükümet en doğru icraatını yapmak üzere

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı 'hükümet en doğru icraatını yapmak üzere' dedi. 

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:46
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Arıklı: Hükümet en doğru icraatını yapmak üzere



ÖZEL HABER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı 'hükümet en doğru icraatını yapmak üzere' dedi. 

Üstel'in TPİC'le yapılacağını açıkladığı anlaşmayı değerlendiren Arıklı, şunları söyledi:

"KIB-TEK mafyasının kökünü kazıyacak bir adım atılıyor. Bu adımı atmakla muhalefetin de elinden ciddi bir argümanı almış oluyoruz. Bugüne kadar yapılan tüm ihaleler, akaryakıt taşıma navlun ücreti üzerinden yapılıyordu. Soygunsa mal alımı üzerinden yapılıyordu. Şimdi Türkiye ile bir anlaşma yapılıyor, artık hükümetimiz navlun ücreti ödemeyecek. KIB-TEK'i bu hükümet kurtaracak. Navlun meselesini, ihale meselesini tarihe gömüyoruz."

"Filtre ile ilgili tüm çalışmalar hazır"

Bir kaç ay sonra KIB-TEK'e filtre takılacağını da söyleyen Arıklı, tüm fizibilite çalışmalarının hazır olduğunu belirterek, rakamları açıkladı:

"30 ila 34 milyon Dolardır filtrenin bedeli. Yıllık bakım bedeli de 4 milyon Dolardır. Bunu koyduğunuz takdirde, Türkiye'de bol miktarda bulunan yüzde 3'lük foil oil alıp gelebileceksiniz. Bu şekilde yakıtı da ucuzlatma imkanı bulacağız. Bunun dışında başka bir formül biliyorsanız, söyleyin."

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