ARIKLI: “HÜKÜMETİN NE YAPTIĞINI ANLAMADIM”

Kendisi de Covid-19’a yakalanan, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, sağlık sisteminin komple bozuk olduğunu ve sağlık çalışanlarının durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Sağlık sisteminde çok ciddi eksiklikler olmasına rağmen, hükümetin bu sıkıntıları gidermek açısından ciddi bir çalışma içine girmediğini de vurgulayan Arıklı, “Hemşireler ve doktorların aylardan beridir büyük bir özveri ile çalışıyorlar, bu özverilerinin sonucunda isyan etme boyutuna geldiler” dedi.

Hükümetin ne yaptığını veya ne yapmaya çalıştığını anlamadığını söyleyen Arıklı, dünyanın hiçbir yerinde temaslıların temaslısının toplanıp kamp yerine götürülüp insanların tecrite mahkum edip tedavi şekli ve önlem metodu olmadığını da söyledi.

Güney Kıbrıs’taki uygulamaların aynısının bizde de yapılması gerektiğini düşünen Arıklı, “Eğer yapılmış olsaydı, bugün çok farklı noktalarda olacaktık” dedi.