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Arıklı, hükümetten çekilmek için MYK'dan yetki isteyecek!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu akşam toplanacak YDP Merkez Yönetim Kurulu’ndan Hükümetten çekilmek için yetki isteyeceğini açıkladı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 10:13
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Arıklı, hükümetten çekilmek için MYK'dan yetki isteyecek!
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu akşam toplanacak YDP Merkez Yönetim Kurulu’ndan Hükümetten çekilmek için yetki isteyeceğini açıkladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’teki nisap sorunu, hükümet ve erken seçim konularında Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Meclis’teki nisap sorununun sadece hükümetin sorunu olmadığını vurgulayan Arıklı, “Bu sadece hükümetin değil, muhalefetin de ayıbıdır” dedi.

“HÜKÜMETİN MECLİS’E KATILMAMA TAVRI DOĞRUDUR”

Muhalefetin “azınlık hükümeti” diyerek Meclis’e katılmamasının yanlış olduğunu ifade eden Arıklı, Hükümetin bugünkü oturuma katılmama yönündeki tavrının doğru bir tavır olduğunu belirtti.

Arıklı, “Pazartesi günü yasama günüdür, Hükümetin günü olarak bilinir. Perşembe günü ise denetleme günüdür, muhalefetin günü olarak bilinir. Muhalefet pazartesi katılmıyor, perşembe ise eleştiri adı altında hakaret etmek için bize ‘gelin katılın’ diyorlar. Hükümetin Perşembe Meclis’e katılmama tavrı doğrudur. Haftaya Pazartesi de tatildir” şeklinde konuştu.

Muhalefete 26 vekil sayısını bulup hükümeti devirmeye çağıran Arıklı, bunu da yapamadıklarını kaydetti.

“SEÇİM, 6 ŞUBAT’TAN ERKENE ÇEKİLMELİ”

Yaklaşan UBP kurultayına da değinen Arıklı, ülke siyasetinin UBP kurultayına kilitlenmesinin normal olduğunu belirterek, “Neticede Başbakan seçilecek… Sabrediyoruz” dedi.

Seçimin 6 Şubat’tan daha erkene çekilmesi gerektiği görüşünü paylaşan Arıklı, Başbakan Ersan Saner’in kurultay çalışmalarından dolayı yoğun olduğunu savunarak, takvimlendirme yapmak için gerekirse kendisinin Başbakan’ın olduğu yere gidebileceğini söyledi.

“MYK’DAN HÜKÜMETTEN ÇEKİLMEK İÇİN YETKİ İSTEYECEĞİM”

Bu akşam toplanacak YDP Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) Hükümetten çekilmek için yetki isteyeceğini de açıklayan Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomik kriz hat safhada… Bir an önce seçime gidilmeli. Meclis’teki aritmetikle istikrarlı bir hükümet olmaz. Daha fazla beklemeye tahammülümüz yok, erken seçim şart…”

Son Güncelleme: 13.10.2021 10:15
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYeniden Doğuş Partisi
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