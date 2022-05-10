Arıklı: İcraat yapmak istediğimiz için suçlanıyoruz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Arıklı, Merkez Yönetim Kurulu’nun Genel Sekreter Talip Atalay başkanlığında toplandığını belirterek, gerekli kararların alınacağını söyledi.

Arıklı, muhalefet hakkında birtakım eleştirilerde de bulunarak, “Muhalefet, Anayasa’nın Cumhurbaşkanına verdiği bu yetkiyi çok yanlış lanse ediyor” dedi.

ARIKLI’DAN CTP’YE: “İPE UN SERİYORSUNUZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı açıklamalara da tepki göstererek, “Cumhurbaşkanının Anayasal hakkını kullandığı için suçlamak son derece yanlıştır” diye konuştu.

Arıklı, şöyle devam etti:

“Biz en başından beri özellikle YDP olarak, hükümeti kurma görevinin ana muhalefet parti liderine verilmesini defalarca dile getirdik. Şartlı bir şekilde alacaklarını aksi takdirde almayacaklarını söylediler. Böyle bir şart demokraside var mı? Cumhurbaşkanının 60 gün içerisinde Mecliste herhangi bir vekilere görevi verme yetkisi var, kullanılmazsa seçime götürme hakkı da var. Sizin böyle bir hakkınız var mı? Bu hakkı nereden buluyorsunuz? Özellikle yaklaşan fırtınanın farkındasınız ve o fırtınaya kapılmak istemiyorsunuz. Hükümeti kurmaktan kaçınıyorsunuz. İpe un seriyorsunuz. Sen Cumhurbaşkanına şart koşamazsın. Anayasal yetki ortadayken bu yetkiyi şartla sınırlandırman Anayasa’ya aykırıdır.”

“GERÇEKLERİ TÜM ÇIPLAKLIĞI İLE ORTAYA KOYUYORUM”

“Ben parmağımın arkasına saklanmıyorum. Gerçekleri tüm çıplaklığı ile ortaya koyuyorum” diyen Arıklı, UBP’deki iç sıkıntılar dolayısıyla icraat yapmadıklarını, DP’nin de aynı sıkıntıları yaşadığını söyledi.

“İCRAAT YAPMAK İSTEDİĞİMİZ İÇİN SUÇLANIYORUZ”

Arıklı, “Bunlara rağmen UBP vekil sayısını 21’den 24’e çıkardı. Böyle bir durumda aynı hatalara düşmek istemiyoruz. Bu yüzden, bu hükümet yeniden kurulacaksa, icraat yapmak istiyoruz. İcraat yapmak istemek, siyasete aykırı mıdır? Biz farklı bir şey mi istedik? Biz icraat yapmak istiyoruz. Takdir edilmemiz gerekirken suçlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAYIRLI OLSUN DEDİK”

UBP’nin büyük bir parti olduğunu ve kendi sorunlarını kendisinin çözebileceğini de söyleyen Arıklı, bugün hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP’li vekil ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı, “Hayırlı olsun dedik, başarılar diledik” dedi.

“UBP’NİN BİR İTİRAZI OLACAĞINI SANMIYORUM”

Arıklı, “Sayın Üstel, yarın Parti Meclisi’nden gerekli yetkiyi ya da desteği aldıktan sonra temaslara başlayacağını söyledi. UBP’nin bir itirazı olacağını da sanmıyorum” şeklinde konuştu.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Üstel’e gereken desteği vereceğini düşündüğünü kaydetti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI