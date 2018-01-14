Arıklı: “İğreti koalisyona yama olmayacağız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, kazandıkları 2 milletvekilinin özgül ağırlığının farkında olduklarını belirterek, YDP’nin iğreti bir koalisyona girip yama olmayacağını vurguladı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Erhan Arıklı, partisinden seçimde aday olanlar ve eşlerine yemek verdi.

Arıklı, yemekte yaptığı konuşmada, seçimi 350-400 bin TL gibi mütevazı bir bütçe ve gönüldaşlarının fedakar çalışmaları neticesinde başarı ile sonuçlandırdıklarını belirtti.

Arıklı, “Bizler bir iki koltuğa tav olacak bir parti değiliz. Halk ile yapmış olduğumuz bir toplum sözleşmemiz var. Halka verdiğimiz sözler var. Bizi başka partilerle karıştırmasınlar. Bu sebeple mümkünse bizim dışımızda bir koalisyon kursunlar” dedi.

Kendileriyle koalisyon kurmaya niyetlenenlerin, bir seçim hükümeti olursa fazla bir problem olmayacağını bilmeleri gerektiğini anlatan Arıklı, “Kurulacak olan hükümet, bir icraat hükümeti olacaksa milletvekili sayısının önemi yok. Oturur eşit ortaklar olarak konuşuruz” diye konuştu.

Ortaya çıkan Meclis aritmetiği nedeniyle erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Arıklı, seçimlerin haziran veya sonbaharda yenilenebileceğini ifade etti.

Arıklı, 1 ay içerisinde ilçe kongrelerini yapıp, ardından 24 Şubat’ta olağanüstü kurultayı gerçekleştireceklerini belirtti.