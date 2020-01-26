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Arıklı: "İkinci tura kalacağız"

26 Ocak 2020 Pazar 13:47
Arıklı: "İkinci tura kalacağız"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıklayan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “İkinci tura kalacağız” dedi.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, danışmanları ile seçim manifestosu üzerinde çalışan Arıklı, istişare toplantıları yaptıktan sonra Girne İlçe Teşkilatı ile bölge toplantısı yaptı.

Arıklı, 40 kişilik Girne İlçe Seçim Komitesi oluşturulduğunu dile getirerek, heyet ile birlikte Gazimağusa bölgesinde Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Arıklı, şehit aileleri ile de bir araya gelerek ve onların sorunlarını dinlediğini kaydetti.
 
Arıklı daha sonra YDP Gazimağusa İlçe Teşkilatı’nın Maraş Gelişim Akademisi’nde düzenlediği istişare toplantısına katıldığını dile getirerek, "Herkes kendini bir Erhan Arıklı olarak görmeli ve ona göre saha çalışması yapmalı. Öncelikli hedefimiz ikinci tura kalmak. Bunu başaracak potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirdiğimizde rakiplerimize fark atacağız" ifadelerini kullandı.
 
Toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz da, YDP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine diğer adaylardan daha güçlü bir adayla girdiklerini söyleyerek, "Yeter ki samimiyetle çalışalım. Biz bu seçimi alacağız. Başka yolu yok" dedi. 

İlçe Başkanı Mehdi Uysal ise; Gazimağusa’da gönül seferberliği ilan ettiklerini söyleyerek, bu tabanın kendini ispat edeceğinden emin olduklarını ifade etti.

Açıklamada, toplantı sonunda 50 kişilik ilçe seçim komitesi oluşturulduğu belirtildi.

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