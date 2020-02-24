Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

Arıklı: “İlk icraatım KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacak”

YDP Genel Başkanı Arıklı seçim manifestosunu açıkladı. Arıklı, “ilk icraat KKTC halkının self determinasyon hakkını kullanmasını sağlayarak KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacak” dedi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 19:14
Arıklı: “İlk icraatım KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacak”
banner48

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, “Cumhurbaşkanı makamına gelmem halinde yapacağım ilk icraat KKTC halkının self determinasyon hakkını kullanmasını sağlayarak KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacak” dedi.

Arıklı, Alsancak Belediye Salonu’nda dün düzenlenen toplantıda seçim manifestosunu açıkladı. YDP’den verilen bilgiye göre, program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı, Arıklı’nın özgeçmişi okundu. Arıklı, buradaki konuşmasında neden Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve hedeflerini anlattı.

Erhan Arıklı, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ya KKTC’yi yaşatıp Türkiye ile iyi ilişkilerin gelişmesiyle sonuçlanacak ya da federasyon düşüncesiyle kaybedeceğimiz bir 50 yıl daha geçmesine seyirci kalmak arasında bir tercih olacak” dedi.

Federasyon dönemlerinin devrinin bittiğini söyleyen Arıklı, “Son 30 yılda var olan federasyonlar yıkıldı ve tam 40 yeni devlet kuruldu. Artık devir milli devletler devridir. Rumlarla bir arada yaşamak isteyenlerin keyfi öyle istiyor diye bu aziz devleti yıkacak mıyız, yoksa tanıtıp bağımsız bir devlete sahip olmanın gururunu ve şerefini mi yaşayacağız. Karar sizin. ‘Linç kültürüne sahip insanların oyuna ihtiyacım yoktur’ söylemleriyle gündeme gelen Akıncı cevabını sandıkta alacak” ifadelerini kullandı.

Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin belli olduğunu söyleyen Arıklı, “O Anayasada Cumhurbaşkanı’nın KKTC’ye sahip çıkması vardır. Anayasa müzakere yetkisi vermez. Müzakere yetkisini Meclis verir. Biz KKTC’nin ambargoların altından kalkması için Cumhurbaşkanlığı makamı olarak mücadele vereceğiz.” dedi.

Halkın Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplum lideri veya müzakereci değil Cumhurbaşkanı seçeceğini ifade eden Arıklı, kendisinin bu makama gelmesi halinde yapacağı ilk icraatın KKTC halkının self determinasyon hakkını kullanmasını sağlayarak KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacağını söyledi.

Arıklı, Anayasada yer alan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun çalıştırılması, Maraş’ın açılması ve bunlarla birlikte başkanlık sisteminin getirilmesi konularının seçim bildirgelerinin olmazsa olmazlarından olduğunu da belirtti.

Erhan Arıklı, diğer adaylarla ilgili eleştirilerde de bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıCumhurbaşkanlığı Seçimleri2020 Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yurttaş 2020-02-24 21:06:03

Rahmetli Arif hoca ne demişti?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Olgun: "Hükümetin Kapalı Maraş politikası doğrudur"
Olgun: "Hükümetin Kapalı Maraş politikası doğrudur"
“Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam”
“Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam”
Kutlamalar Devam Ediyor
Kutlamalar Devam Ediyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim