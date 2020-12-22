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ARIKLI: “İMZALANACAK EKONOMİK PROTOKOL BUNDAN ÖNCEKİLER GİBİ OLMAYACAK….”

Türkiye’nin Lefkoşa  Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti.

22 Aralık 2020 Salı 19:42
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ARIKLI: “İMZALANACAK EKONOMİK PROTOKOL BUNDAN ÖNCEKİLER GİBİ OLMAYACAK….”

Türkiye’nin Lefkoşa  Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri ziyarette, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yeni görevi ve hükümetin ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Salgının ekonomik etkilerinin artık ciddi şekilde hissedildiği bir dönemde hükümet yetkililerinin zor bir görev üstlendiklerini dile getiren Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti’nin imkanları el verdiği  sürece hükümetin üstlendiği bu zor görevi layıkıyla yerine getirebilmesi için her türlü katkıyı ve yardımı yapmaya hazır olduklarını  söyledi.

Başbakan Yardımcısı  Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  zor ve kritik dönemde göreve geldiklerini, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sağlık krizinin de ortada olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla süreci aşabileceklerine inandıklarını dile getiren Arıklı, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Türkiye ziyaretinde ihtiyaçların konuşulacağını ve aynı zamanda ekonomik protokolün de görüşülerek imzaya hazırlanacağını dile getiren Arıklı, ekonomik protokollerin bundan öncekiler gibi olmayacağı taahhüdünü de verebileceğini söyledi.

Protokolün, kenara koymak için imzalanmayacağını; söz verdikleri ve imzalanan konuların hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini dile getiren Arıklı, protokollerde bahsedilen reformların  tamamen halkın faydasına olduğunu kaydetti.

Yapılması gerekenlerin ötelenerek veya sorunların halının altına süpürülerek süreci mümkün olduğu kadar zamana yayan bir hükümet dönemi geçirmeyi düşünmediklerini söyleyen Arıklı, “Böyle bir anlayış içerisinde değiliz. Çok radikal çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.

Arıklı, dün  küçük bir sağlık problemi geçiren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a acil şifa dileklerini  iletti

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