Arıklı, İskele'yi ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP Genel Başkanı) ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı dün akşam İskele bölgesinde bir dizi ziyarette bulundu.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Ziyamet, Derince ve Pamuklu da köy kahvelerini ziyaret eden ve ev ziyaretleri yapan Arıklı, gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığını açıkladı.

Ziyamet'te konuşan Arıklı, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacağı işleri anlattı.

Federasyon dönemlerinin devrinin bittiğini anlatan Arıklı; "Son 30 yılda var olan federasyonlar yıkıldı ve tam 40 yeni devlet kuruldu. Artık devir milli devletler devri. Rumlarla bir arada yaşamak isteyenlerin keyfi öyle istiyor diye bu aziz devleti yıkacak mıyız, yoksa tanıtıp bağımsız bir devlete sahip olmanın gururunu ve şerefini mi yaşayacağız. Karar sizin" dedi.