ARIKLI: “KABLO İLE ELEKTRİĞİ GETİRECEĞİZ”

ÖZEL HABER

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Elektrik Kurumu’nda yaşananları yorumlayan Arıklı, “Elektrik Kurumu’nda örgütlü sendikanın başkanı bana çalışanların haklarını korumak için çalıştıklarını söyledi. Ben de bu kurumun ve devletin haklarını korumak zorundayım. Elektrik Kurumu’nda 300-350 milyon TL’lik bir vurgun söz konusu. Somut bulgular elimize ulaştığı zaman savcılığa gideceğiz” dedi.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiğini de söyleyen Arıklı, “Türkiye artık Kıbrıs konusunda da çok kararlı. Her ne pahasına olursa olsun kablo ile elektriği, bu ülkeye getireceğiz. Bu şekilde de güneş enerjisinden de faydalanma imkanımız olacak. İnsanlar elektrik faturalarında daha az bir rakamla ödemeler yapacak” dedi.

Özelleştirme konusunun toplumun önünde ucube olarak durduğunu söyleyen Arıklı, “Bunun acı deneyimleri var” dedi.