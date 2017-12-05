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Arıklı: "Kararsızların büyük bir kısmı YDP’ ye oy verecek"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, son yapılan anketleri değerlendirdi.

05 Aralık 2017 Salı 16:19
Arıklı: "Kararsızların büyük bir kısmı YDP’ ye oy verecek"
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Arıklı; “Düzenin sahipleri, bu vurgun düzeninin sürmesi için önümüzdeki dönemde bu düzen partilerinin iktidar olmasını arzuluyorlar. Bu sebeple kafalarına göre bir hükümet modeli istiyorlar. Bunun için de algı operasyonu maksatlı anket düzenletiyorlar” dedi.

Arıklı yazılı açıklamasında, son yapılan anketleri eleştirerek şöyle dedi:

“Bazı anketlerde YDP vatandaşa bile sorulmuyor. Özellikle yakında kamuoyuna açıklanacak iki anket var. Bir tanesi, bir gazetemizin yaptırdığı anket, diğeri de AB fonlarından destek alan bir güdümlü merkezin anketi. Birçok bölgede anketörler YDP’nin adını vatandaşa sormuyorlar bile. Anlaşılıyor ki her iki ankette de YDP baraj altı gösterilecek. Bu anketler açıklandığı gün biz de basın toplantısı düzenleyecek ve bölgelerden şahitler getirip konuşturacağız. Bu ayıba bir son verilmesi gerekiyor. Anket safsatasına ancak yasal bir çerçevede düzenleme yapılabilir. Bunu da ancak biz yaparız.”

Gezici araştırma şirketinin anket sonuçlarını da değerlendiren Arıklı; “Gezici, kararsız oyları dağıtırken büyük partilere daha fazla dağıtım yaparken hata yapıyor. YDP tabanı baskılardan çekindiği için gerçek düşüncesini açıklamak istemiyor. Bunun için ‘kararsızım’ diyerek anketörü başından savıyor. Kararsızların büyük bir kısmı YDP’ ye oy verecek. Bunu da herkes 7 Ocak tarihinde görecek” dedi.

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