Arıklı: KIB-TEK soyulmaya devam mı edecek?

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Teknecik Elektrik Santralinden alınan yakıt numunelerine ilişkin test sonucunu açıkladı.

Orkun, yakıt numunelerinde yapılan uluslararası analiz değerlerine göre, bütün değerlerin limit altında çıktığını, yakıtta yağ katkısı, yağ bulunmadığını kaydetti.

Bu gelişmenin ardından Ekonomi ve Enerji BakanıErhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden "Günlerdir yaygara yaptılar. Para ile manşet satın alıp algı oluşturdular. Popülist politikacılara meze yaptılar.Sonuç ortada." açıklamasını yaptı.

İşte Arıklı'nın açıklaması:

Günlerdir yaygara yaptılar. Para ile manşet satın alıp algı oluşturdular. Popülist politikacılara meze yaptılar.

Sonuç ortada.

En önemlisi ise Türkiye Cumhurriyetinin saygın bir resmi kuruluşu olan TPİC i kaçakçılıkla, zehirli yakıtı KKTC ye satmakla suçladılar.

Hatta ahlaksız iddialarını o kadar ileri götürdüler ki Lübnan'a sokulmayan yakıtı KKTC ye getirmekle itham ettiler.

Ne yazık ki, bu algı operasyonun oluşturduğu karanlıkta Akaryakıt ihalesini yaptılar.

Soru şu; Yapanın yanına kar mı kalacak. KIB-TEK soyulmaya devam mı edecek?

Kararı halk verecek.