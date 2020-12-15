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Arıklı Kıb-Tek’te Vurguna Son Vereceklerini Söyledi

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Kıb-Tek’te vurguna son vereceklerini” vurguladı.

15 Aralık 2020 Salı 13:17
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Arıklı Kıb-Tek’te Vurguna Son Vereceklerini Söyledi

Arıklı El-Sen’i sağduyuya davet etti. 

Arıklı, bugün kabulü sırasında bir soruya karşı yaptığı açıklamada, El-Sen’in kendi içinde bir kavgası olduğunu ve bu kavgayı da şova dönüştürdüğünü söyledi.

El-Sen’de mevcut yönetimi devirmek için bir imza toplandığını ve imzanın sayısının da yeterli sayıya ulaştığını zannettiğini dile getiren Arıklı, Sendikalar Mukayyitliğine başvurulduğunu ve mevcut yönetimin de şov yaparak güç göstergesinde bulunmak istediğini belirtti.

“VURGUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

“Bize karşı herhangi bir eylem olarak değerlendirmiyorum çünkü biz henüz daha Kıb-Tek’e müdahale etmedik, yönetimi de atamadık, mevcut yönetim ekonomik bir tedbir alıyor, tasarruf tedbiri, El-Sen bu tasarruf tedbirine karşı çıkıyor”  ifadelerini kullanan Arıklı, Kıb-Tek’te ciddi bir vurgun olduğunu, yılda 300-350 Milyon dolarlık bu vurgunun önüne geçeceklerini vurguladı.

Şuanda elektrik enerjisinin büyük bir miktarının vurguna gittiğini söyleyen Arıklı, bunun halkın cebinden çıkan para olduğunu kaydetti.

Bu konuda gerekli tedbirleri alacaklarını dile getiren Arıklı sözlerini şöyle tamamladı:

“Kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağız. Vurguna son diyeceğiz. El-Sen kurumuna sahip çıkmak istiyorsa bu vurguna dur diyecek olan bu iradeye saygılı olmak ve onlara yardımcı olmak zorundadır. Aksi takdirde kendi iç kavgalarını bir hodri meydan şeklinde bize yansıtırlarsa yazık ederler. Kuruma da yazık ederler. Geçmişte Kıbrıs Türk Hava Yolları böyle battı. Sendikaların anlayışsızlığı yüzünden kurumlarımız teker teker batıyor. Gelin bu kurumu birlikte daha iyi günlere getirelim ve halka ucuz elektrik sağlayalım. Çünkü halkın cebinden çıkan elektrik özellikle bu sıkıntılı dönemde çok ciddi yaralara sebebiyet veriyor. Aile içerisinde aile bütçesinde çok ciddi açıklara neden oluyor. Bu sebepten dolayı sendikayı sağduyuya davet ediyorum.”

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