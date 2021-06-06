Arıklı: Kiraz fiyatları normale dönecek

Başbakan Yardımcı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, Enerji Zirvesi’ne katılmak için İstanbul’da olduğunu ifade etti.

Arıklı, Türkiye’deki marketlere bakıldığı zaman kiraz fiyatlarının 25 ile 30 TL seviyelerinde olduğunu gördüğünü belirterek, konuyla ilgili olarak Türkiye’nin en büyük kiraz ihracatçısı Tekfen Gıda şirketinin Direktörü Emrah İnce ile görüştüğünü aktardı.

Arıklı, İnce’nin açıklamalarını da paylaştı:

“Bu yıl Avrupa’da kiraz üreten ülkelerde don yüzünden üretim olmadı. Türkiye’de ise erken sıcaklık dolayısı ile üretim azaldı. TEKFEN gibi ihracat yapan firmalar ihracat yapacakları kirazı 55-60 liradan aldılar. Biz bile ihraç edecek kiraz bulmakta zorlandık. Bu yıl şimdiye kadar ancak 1 tır kiraz ihraç edebildik. Kıbrıs’a giden ürün, ihraç ürünü ise yüksek fiyattan satılması normaldir. İhraç kalitesinde olmayan ‘Erkenci Kiraz’ının Türkiye’de ürün satış fiyatı bile 25-30 liradan satılıyor. 13 Haziran’dan sonra Afyon kirazı devreye girecek. Fiyatlar o zaman normale dönecek..."

Erhan Arıklı, meselenin bu olduğunu da ifade etti.