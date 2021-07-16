Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Arıklı, Kırgızistan Milli Basketbol Takımının KKTC'ye Gelerek Maç Yapacağını Açıkladı

banner102

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan Milli Basketbol takımının KKTC’ye gelerek, Basketbol Milli Takımıyla maç yapacağını açıkladı.

16 Temmuz 2021 Cuma 13:40
125 Okunma
Arıklı, Kırgızistan Milli Basketbol Takımının KKTC'ye Gelerek Maç Yapacağını Açıkladı

KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu delmek için uzun yıllardan beri çalışmalar yaptıklarını söyleyen Arıklı, bu çalışmalar sonucunda ilk etapta Kırgızistan Milli Basketbol takımının KKTC’ye gelerek, Basketbol Milli Takımıyla 19 Temmuz Pazartesi ve 21 Temmuz Çarşamba günü olmak üzere iki ayrı maç yapacağını belirtti.

Arıklı, “Böylelikle spor ambargosuna küçücük de olsa bir delik açmış olacağız. Bu faaliyetlerimizin arkası gelecek. Hayırlı uğurlu olsun, takıma başarılar dilerim” dedi.

Başaran Spor Salonu’nun kullanımını düzenleyen protokol bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda imzalandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlık Müdürü Mete Topçu ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt’ün imza koyduğu protokol uyarınca Başaran Spor Salonu’nun kullanımı Basketbol Federasyonu’na devredildi.

İmza töreninde Bakan Arıklı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt konuşma yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Başaran Spor Kulübü’nün Basketbol Federasyonu’na devredildiğini söyleyerek, spor ve antrenman yapan diğer federasyonların da faaliyet yapmalarına olanak sağlanacağını belirtti.

Uzun yıllardan beri KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu delmek için çalışma yaptıklarını kaydeden Arıklı, ilk etapta Kırgız’ından Milli Basketbol takımının KKTC’ye gelerek, Basketbol Milli Takımıyla iki ayrı maç yapacağını söyledi.

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt, Başaran Spor Kulübü’nün basketbol için önemli olduğunu söyleyerek, “Burayı yeniden basketbola kazandırmak, şehir içine spor dinamizmini yeniden getirmek çok önemli” dedi.

Mevlüt, Başaran Spor Kulübü’nü başta Arabahmet İlkokulu olmak üzere tüm paydaşlarla verimli bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırgızistan Milli Basketbol takımıyla yapılacak maça değinen Mevlüt, FIBA’ya üye bir ülkeyle maç yapacak olmanın önemli olduğunu, bunu doğru değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 16.07.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıKırgızistan Milli Basketbol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"PCR ve antijen testi yaptıramayanlar ibadetlerini cami dışı alanlarında ifa edebilecek"
"PCR ve antijen testi yaptıramayanlar ibadetlerini cami dışı alanlarında ifa edebilecek"
20 Temmuz nedeniyle tüm hava spor ve faaliyetleri yasaklandı
20 Temmuz nedeniyle tüm hava spor ve faaliyetleri yasaklandı
Polis bir ayda 26 olayı aydınlattı
Polis bir ayda 26 olayı aydınlattı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim