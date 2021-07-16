Arıklı, Kırgızistan Milli Basketbol Takımının KKTC'ye Gelerek Maç Yapacağını Açıkladı

KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu delmek için uzun yıllardan beri çalışmalar yaptıklarını söyleyen Arıklı, bu çalışmalar sonucunda ilk etapta Kırgızistan Milli Basketbol takımının KKTC’ye gelerek, Basketbol Milli Takımıyla 19 Temmuz Pazartesi ve 21 Temmuz Çarşamba günü olmak üzere iki ayrı maç yapacağını belirtti.

Arıklı, “Böylelikle spor ambargosuna küçücük de olsa bir delik açmış olacağız. Bu faaliyetlerimizin arkası gelecek. Hayırlı uğurlu olsun, takıma başarılar dilerim” dedi.

Başaran Spor Salonu’nun kullanımını düzenleyen protokol bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda imzalandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlık Müdürü Mete Topçu ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt’ün imza koyduğu protokol uyarınca Başaran Spor Salonu’nun kullanımı Basketbol Federasyonu’na devredildi.

İmza töreninde Bakan Arıklı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt konuşma yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Başaran Spor Kulübü’nün Basketbol Federasyonu’na devredildiğini söyleyerek, spor ve antrenman yapan diğer federasyonların da faaliyet yapmalarına olanak sağlanacağını belirtti.

Uzun yıllardan beri KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu delmek için çalışma yaptıklarını kaydeden Arıklı, ilk etapta Kırgız’ından Milli Basketbol takımının KKTC’ye gelerek, Basketbol Milli Takımıyla iki ayrı maç yapacağını söyledi.

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt, Başaran Spor Kulübü’nün basketbol için önemli olduğunu söyleyerek, “Burayı yeniden basketbola kazandırmak, şehir içine spor dinamizmini yeniden getirmek çok önemli” dedi.

Mevlüt, Başaran Spor Kulübü’nü başta Arabahmet İlkokulu olmak üzere tüm paydaşlarla verimli bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırgızistan Milli Basketbol takımıyla yapılacak maça değinen Mevlüt, FIBA’ya üye bir ülkeyle maç yapacak olmanın önemli olduğunu, bunu doğru değerlendirmek gerektiğini kaydetti.