Arıklı: “KKTC’de bir hükümet değişikliği bile olabilir”

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Girne ve Esentepe belediye meclisleri için belirlediği adayları, Girne Öğretmenevinde verdiği iftar yemeğinde tanıttı.



YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yemeğe YDP’nin destekleme kararı aldığı bağımsız Girne Belediyesi başkan adayı NidaiGüngördü de katıldı.



YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmazyemekte yaptığı konuşmada, YDP’ninsadece Lefkoşa’da aday çıkarmasıyla ilgili olarak “MYK’mızın belediye başkan adaylarında aradığı en önemli şartlar başarılı, dürüst, çalışkan ve tarafsız olmasıdır. NidaiGünrgördü bu şartların hepsine uyduğu için biz de Girne’de onu destekleme kararı aldık” dedi.





YDP Genel Başkanı Erhan Arıklın ise “YDP’nin hedefi yapılacak ilk seçimde iktidarın büyük partisi olmaktır. Bu hedefe kilitlendik” dedi.Türkiye ve KKTC’de 24 Haziran’da yer alacak seçimlerin KKTC ve Türkiye’de çok önemli gelişmelere gebe olduğunu savunan Arıklı, “KKTC’de bir Hükmet değişikliği bile olabilir. İktidar partilerinin bu seçimden hezimetle çıkmaları halinde bu Hükümet ayakta durmaz. Bu durumda erken seçime hazırlıklı olmalıyız” dedi.YDP, 18 Haziran Pazartesi Lefkoşa’da Elizyum Parkta “Büyük Aday Tanıtım Şöleni” düzenleyecek