Arıklı: Konsensüse Açığız Ama Geri Adım Yok

BRT’de yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu “Burası Önemli #50+1” programına katılarak gündemdeki konular ve bakanlığın çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Arıklı, yerel yönetimler reformunun 2001 yılından beridir gündemde olduğunu, o günden itibaren İçişleri Bakanlığını elinde tutan her siyasi parti ve bakanın bu konuda çalışma yaptığını söyledi. Arıklı, bu nedenle ‘konu aceleye getiriliyor’ söylemlerinin yanlış olduğunu, 28 belediye arasında 20 belediyenin battığını dolayısıyla buralarda yaşayan halkın hizmet almaya devam edebilmesi için bu reformun şart olduğunu kaydetti.

“İçişleri Bakanı Ünal Üstel Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na son şeklini verip Meclise gönderdi. Tasarı komitelerde enine boyuna tartışılacak. Bu reformun ortak akılla hazırlanıp konsensüs ile geçmesini ve tüm paydaşların katkı koymasını arzuluyoruz” diyen Arıklı, yapılacak tartışmalar sonucunda tasarıda beğenmeyen unsurların çıkarılabileceğini, eksik bırakılmış konu varsa onların eklenebileceğini ifade etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun daveti ile bugün Meclis’te parti başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendiğini aktaran Arıklı, “Siyasi parti başkanları olarak konuyu enine boyuna tartıştık. Belli bir yere geldik. Muhalefet de kendi içinde istişare yapıp kendi düşüncelerini bize aktaracaklar. Kimsenin özlük hakkına dokunulmayacak. Kimse işinden de olmuyor. Reforma karşı çıkmanın bir anlamı yok” dedi.

Arıklı, belediyelerin sayısının azaltılmasıyla ilgili Mecliste bir görüş birliği olduğunu, ayrıntılarla ilgili farklı görüşler ortaya çıktığını, bunun da iradenin bulunduğu yer olan Meclis içinde tartışılacağını ifade etti. Bakan Arıklı, hükümetin komitelerde de Genel Kurulda da yeterli çoğunluğa sahip olduğunu, muhalefetin destek vermemesi halinde üç parti olarak yollarına devam etmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

“BAYRAK TAŞIYICISI KONUSUNDA KARARLILIK SÜRÜYOR”

Bayrak taşıyıcı milli havayolu oluşturma konusunda kararlılıklarının sürdüğünü ancak halka açık bir şirket olabilmesi için anonim şirket yasasına ihtiyaç bulunduğunu, bir yandan şirketin kurulmasıyla ilgili çalışmaları sürdürürken diğer yandan ne tür bir yöntem izleyecekleri konusunda istişarelerin devam ettiğini söyledi.

“Hükümetin siyasi iradesi bayrak şirketinin kurulacağıdır. Ben de gerekli adımları atıyorum” diyen Arıklı, birkaç gün içerisinde kesin kararın verileceğini ancak hükümetin ve kendisinin bu konudaki kararlılığının sürdüğünü kaydetti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Bunları şov amaçlı söylemiyorum. Ülkeye turist öğrenci gelmezse hizmet sektörüne dayalı bu ekonomiyi götüremeyiz. Ülkeye en ucuz fiyatla yolcu taşımak zorundasınız. İstanbul-Kars arası ile İstanbul-Ercan arası hemen hemen aynı mesafe ancak İstanbul’dan Ercan’a üç kat pahalıya uçabiliyorsunuz. Milli havayolunu kurup, rekabet ortamını oluşturup fiyatları regüle etmemiz lazım aksi taktirde bu günkü durumla mevcut yapı sürdürülebilir değil. Bu konuyu çözmemiz lazım.”

Wİ-Fİ HAFTAYA HIZLANIYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, bakanlığın gündemindeki en acil konunun internetin hızlandırılması ve fiber-optik altyapının oluşturulması olduğunu belirterek, wi-fi üzerinden daha hızlı internet hizmetine kavuşmak için frekans 60GHz’e çıkarılacağını belirtti. Bunun tamamlanmasıyla birlikte evlerdeki, ofislerdeki ve otellerdeki wi-fi’nin hızlanacağının altını çizen Arıklı, esas hedefin her eve fiber-optik altyapı götürülmesi olduğunu, bunun ihalesinin hazırlanması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Arıklı şöyle konuştu:

“Geçenlerde bant genişliği konusunda yaptığımız toplantıda ‘Biz neden hala 3G’deyiz?’ sorusunun cevabını aradım. Neden her eve fiber-optik altyapıyı 10 yıl önce götürmedik?. Bu konulardaki engellerin ortadan kaldırılması için talimat verdim, yıl sonuna kadar bu sıkıntılardan kurtulacağız.”

KARAYOLLARINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Arıklı, maliyet artışları ve Kovid-19 salgını dolayısıyla karayolları yapım çalışmalarında ciddi bir duraksama yaşandığını ancak 322km’lik köy yollarının yenileme projesi ile birlikte yarım kalan yolların bitirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasıyla birlikte kaynak akışının başlayacağını ve yol ihalelerinin neticelendirileceğini ifade eden Arıklı, Dipkarpaz-Manastır yolunun ülke için bir utanç kaynağı olduğunu, burada baş gösteren pürüzün bu hafta içinde çözülüp yenileme çalışmalarının başlamasını beklediklerini kaydetti.

“LİMANLAR MUTLAK SURETTE ÖZELE AÇILMALI”

Bakan Arıklı, limanları durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde kendisine kapsamlı bir sunum yapıldığın belirterek “limanların kamu-özel ortaklığı aracılığıyla mutlak surette özele açılması gerekiyor” dedi. Limanların içinde bulunduğu vahim durumu gördüğünü aktaran Arıklı, bunların devletin imkanlarıyla yapılmasının imkansız olduğunu aktardı. “Hem güvenlik hem da yatırımsızlık nedeniyle limanlarımız çok kötü durumda. Adeta çökmüş” diyen Arıklı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bir teknik ekibin haftaya KKTC’ye geleceğini ve izlenecek yol konusunda beyin fırtınası yapacaklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik protokol ile ilgili teknik ekiplerin çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Arıklı, ay sonuna doğru protokole son şeklinin verileceğini, ardından Başbakan Sucuoğlu’nun Ankara’ya gidip imza atacağını ve kaynak akışının başlayacağını aktardı.

Arıklı, hükümetin bir icraat hükümeti olduğunu, icraat yapmak için önlerinde her hangi bir engel bulunmadığını belirterek “Bize irade ve kamuoyu desteği yeter. İstediğimiz bize şans verilmesi. Sosyal medyada açıklamalarımın altına ağza alınmayacak sözler yazılıyor. Bize bir şans verin. İyi niyetimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Halkın sıkıntılarının farkındayız. Aynı sıkıntılar dünyanın bir çok ülkesinde baş gösteriyor. Avrupa'da ciddi şekilde enflasyon var. Pandemiden sonra savaş dünya ekonomisini ve ekonomimizi allak bullak etti. En az zararla süreci atlatmaya çalışıyoruz dolayısıyla halkımızın inancına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.