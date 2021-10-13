Başbakan Saner, programda ilginç söylemlerde bulundu..

YDP’nin hükümetten çekilmesi gündemiyle toplanacağının hatırlatılması üzerine Başbakan, “Ben düşündüklerimi söyleyecek olsam herhalde ortalık kaynar” dedi.

Saner şöyle devam etti:

“DP 2, YDP de 1 milletvekili ile hükümete destek veriyor. Hükümetten çekilme konusunda fikir ortaya koyan bu iki parti başkanımı hayretle izliyorum. Biz 19 milletvekili ile bir tamam duruyoruz, bizde bir sıkıntı yok ama hükümet ortakları basına demeç verirken kendi sorumluluklarını unutmadan ve sonuçlarını da bilerek hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Dün Bakanlar Kurulu’nda beraberdik, hiç bu konular konuşulmadı, bir bakan arkadaşım hatta bunu Sayın Arıklı’ya sordu, öyle bir şey yok dendi.”

“Arıklı konuşacağına iş yapsın”

Ersan Saner, hükümetten çekilmeyi düşünen Arıklı’nın Türkiye ile imzalanan protokolün yerine getirilememesi gibi sıkıntılar ortaya koyduğuna yönelik söylemlerini eleştirdi:

“ Erhan Arıklı çok konuşacağına biraz iş yapsa protokolde gerçekleşmeyen bir çok şey gerçekleşirdi. Politikada ağzımızdan çıkan her kelimenin hesabını vermek zorundayız. Sizin orada yapmadığınız işlerden dolayı bir şikayet mekanizması yaratmanızın hakkınız yoktur. Şikayet varsa bu konuda gereğini yaparsınız, “affımı istiyorum” dersiniz”

“ KIB-TEK’ten dolayı kurultaya odaklanamıyorum”

Saner, Arıklı’nın dün 3 kez Kıb-Tek’in sorunlarıyla ilgili kendisini aradığını belirterek, şu dikkat çeken cümleleri kurdu:

“Sayın Arıklı dün 3 kez beni aradı, 3’üncüde artık dedim ki; “Bakın Sayın Bakan, ben Kıb-Tek’in sorunlarıyla uğraşmaktan kendi kurultayıma odaklanamıyorum, bunları artık çözün” dedim.

“Parlamento artık miadını doldurdu”

Muhalefet ile erken seçim tarihinin belirlenmesi için görüştüklerini anlatan Saner şöyle devam etti:

“Biz artık bu parlamentonun miadını doldurduğunu düşünüyoruz. Nisan ayında seçim yapılması kararı almıştık. Muhalefetle uzlaşı içerisinde bu tarihi daha önceye çekme konusunda mutabık kaldık. Fakat koşullar noktasında başarılı olamadık. Seçim yasakları seçim tarihinden 2 ay önce başlarken, muhalefet 3 ay olarak bunu istedi. İyi niyetten yoksunluk..