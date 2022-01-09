Arıklı: Korkunun ecele faydası yok. YDP geliyor

Yüzlerce YDP sevdalısının katıldığı gecede Genel Başkan Erhan Arıklı bir konuşma gerçekleştirdi ve rakiplerine seslenerek;

"Korkunun ecele faydası yok… YDP GELİYOR" dedi.

Genel Başkanı Arıklı konuşmasına, “Burayı dolduran yüzlerce kardeşimiz iyi biliyor ki, , 23 Ocak tarihinde iktidarın kurucu ortaklarından birisi olacak. Ancak bu sefer bizi tongaya düşüremezler. Partimiz muhtemel ortaklarından nin ilke ve önceliklerine nasıl baktığını anlayacak, onların samimiyetini sorgulayacak. Masaya ondan sonra oturacak. Yeniden Doğuş Partisi 23 Ocak'tan sonra hükümete geldiğinde 11 aylık süre içerisinde yarım bıraktığı projelerini tamamlayacak" dedi.

“UBP VE DP’NİN ANKET ŞİRKETLERİNE NE KADAR PARA VERDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Arıklı, son günlerde anket oyunlarıyla Yeniden Doğuş Partisi'nin gücünü az gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, “Bugün 11 bin 200 üyeye sahip bir partiyi anketlerde yüzde beşlerde gösterme gibi bir ahlaksızlığı yapıyorlar. Sadece 11 bin 200 üye sandığa gitse, bunun karşılığı yüzde on buçuk oydur. Ama ısrarla YDP’yi küçük göstermeye çalışıyorlar. Biz bunları yapanları iyi biliyoruz. Özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin o anket firmalarına ne kadar para ödediğini de çok iyi biliyoruz” dedi.

“BEKA, GELECEK DEMEK…”

Arıklı daha sonra YDP’nin 88 sayfalık manifestosu ile ilgili açıklama yaptı...

Arıklı, YDP’nin manifestosunun diğer siyasi partilerin manifestolarından oldukça farklı ve detaylı olduğuna vurgu yaparak, manifestoyu dört ilkenin baş harflerinden oluşan BEKA kavramı ile açıkladı. Arıklı BEKA Kavramını oluşturan 4 temel ilkeyi şu sözlerle anlattı:

“Beka demek gelecek demek, Beka demek çocuklarımızın torunlarımızın geleceği demek, Beka demek devletimizin milletimizin geleceği demek. BEKA kavramının birinci harfi Bağımsızlık ilkemizi anlatmaktadır. Bağımsızlık Kıbrıs Türk halkının en önemli temel ilkesidir. Bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Özellikle Kıbrıs konusunda son dönemde uygulamaya başladığımız iki devletli çözüm formülü bağımsızlık ilkesinden neşet etmiştir. Biz YDP olarak Kuruluşumuzdan itibaren federasyonun Kıbrıs Türküne mezar olacağını söylemiştik ve federasyonu savunan hiçbir cumhurbaşkanının bu dönemde işbaşında olmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik. Başardık.

İkinci Temel İlkemiz; Eşitlik… Eşitliği hem içerde hem de dışarıda hayatımızın bir parçası yapacağız. Dışarda Rumlarla Eşit Egemenliğe dayalı bir çözüm ararken içerde de bütün vatandaşların doğum yerlerine, rengine, ırkına, diline ve dinine bakılmaksızın eşit muamele görmesini sağlayacağız.

Biz YDP olarak her türlü ayrımcılığı şiddetle reddediyoruz.

Ve gelelim üçüncü ilkeye… Üçüncü İlkemiz, Kalkınma. KKTC 1974'ten sonra büyük zengin kaynaklara sahip olmuştu. O zengin kaynakları hoyratça kullandık. 1974 Barış Harekâtı’nı siyasi ve ekonomik zaferle taçlandıramadık ve üzerinde duracağımız ekonomik bir yapı oluşturamadık. Şu anda en büyük ihtiyacımız kendi Ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmaktır. İnsanca yaşamak ve muhatabımız Rumlardan geri kalmamak için kalkınmamız gerekiyor. YDP’nin ekonomik manifestosunda kalkınma en öncelikli konulardan bir tanesidir.

Ve BEKA' nın son harfini oluşturan Adalet ilkesi… Devletlerin kuruluş temelinde adalet olmalıdır. Devletin dini adalettir. Bunun için Adalet mülkün temelidir denilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adalet konusunda ciddi sıkıntılar, tartışmalar yaşanmaktadır. YDP bu yüzden diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Adalet Bakanlığı'nın kurulmasından yanadır. Adalet mekanizmasının en önemli parçası olan Hakimler ve Savcıların atanmasında Yasal ve Anayasal değişiklikler yapılacaktır. Geciken adalet adalet değildir ilkesinden hareketle adalet ilkesini ön plana çıkarıyor ve en hızlı şekilde adaletin tecellisi için gereken yasal düzenlemeleri yapmayı vaat ediyoruz.

“BİR KEZ DAHA YETKİ İSTİYORUZ”

BEKA Kavramı ile şifrelediğimiz dört temel ilke Yeniden Doğuş Partisi'nin 88 sayfalık manifestosunun özetidir. Yarından itibaren hem sosyal medyada hem de diğer yayın organlarında halkımızın görüşlerine arz edeceğiz. Umuyorum ki YDP, 23 Ocak'tan sonra iktidara geldiğinde bu dört temel ilkenin uygulanmasını sağlayacağız.

"KARMA OYUNUNA GELMEYİN”

Arıklı, YDP’lilere çağrı da yaparak, “Yeniden Doğuş Partisi'nin üyeleri karmadan uzak duracak ve mühür kullanacaktır. Karma diye propaganda yapanlara kulak asmayın. Ne acıdır ki bu karma propagandasını yapan bazı kişiler, birlikte yola çıktığımızı, birlikte yol aldığımız ve bugünlere kadar bu partiyi birlikte getirdiğimiz arkadaşlarımız… Onlara buradan şu mesajı gönderiyorum; Bu işin 24 Ocağı da var. 24 Ocak'tan sonra birbirimizin yüzüne bakacak yüzümüz olmalı. Kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz… Biz de YDP’ye ihanet edenleri, unutmayacağız, unutturmayacağız.”