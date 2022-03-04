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Arıklı, KTİMB heyetini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

04 Mart 2022 Cuma 18:23
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Arıklı, KTİMB heyetini kabul etti
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Bakan Arıklı, inşaat sektöründeki sıkıntıları iyi bildiğini, birçok alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de yapısal dönüşümü sağlayacak ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Arıklı, inşaat sektörü için büyük sorun teşkil eden istimlak yasasının çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmediğini, döviz nedeniyle artan maliyetlerden dolayı kamu ihale bedelleri ile ilgili mevzuat değişikliğine gidilmesi gerektiğine işaret ederek “Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için açılan ihale bedeli 12 milyon TL idi. Şimdi bu meblağ yükselmiş durumda” dedi.

Arıklı, ülkenin ve inşaat sektörünün sorunlarını birlikte çözeceklerini belirterek “Bu dönem 4-5 yıllık istikrarlı bir dönem olacak. Bu dönemde de ihtiyaç olan yasal değişiklikleri yapacağız. Siz de katkı koyup destek vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise inşaat sektörünün ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu, siyasetteki istikrarsızlıktan dolayı sektörde ve ülkede çözülemeyen birçok sorun bulunduğunu, sektörün sorunlarının çözümü konusunda birliğin üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

Gürcafer, inşaat sektöründe denetim eksikliği olduğunu,  bunun da çok pahalıya mal olduğunu belirterek, hem sektöre güven tesis etmek hem de genç mimar ve mühendislere istihdam olanağı sağlamak için acil mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gürcafer, “Temennimiz beş yıl görevde kalmanız ki bizler de gerekenlerin tümünü hayata geçirelim” dedi.

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