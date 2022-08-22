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Arıklı: Mağduriyetler gideriliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bakan Erhan Arıklı’nın imzasıyla, yapım işleri ihalesinde uygulanacak olan esaslar ve usullerle ilgili Bakanlar Kurulu’na götürdüğü ve kabul gören önerge müteahhitleri memnun etti.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:27
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Arıklı: Mağduriyetler gideriliyor


ARIKLI: MAĞDURİYET ORTADAN KALKIYOR


Bakan Erhan Arıklı konuyla ilgili yaptığı  açıklamada yapım işleri ihalesinde uygulanacak olan esaslar ve usuller tüzüğünde yapmış oldukları değişiklikle müteahhitlerin sıkıntıları büyük ölçüde ortadan kaldırmış olduklarını ve kamu ihalelerinin önünü açıp şu anda herhangi bir sıkıntı kalmadan müteahhitlerin kamu ihalelerine rahatlıkla teklif verip mağdur olmayacaklarını dile getirdi.
 
GÜRCAFER: BU BİR DEVRİMDİR


Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Bu bizim açımızdan bir devrimdir’’ dedi ve bu meselenin çok uzun yıllardır Kıbrıs Türk müteahhitlerinin karşı karşıya kaldığı bir adaletsizlik olduğunu söyledi. Gürcafer sözlerine şöyle devam etti: “ Türk lirasında bir istikrarsızlık var sürekli yabancı para karşısında değer kaybediyor. Tüzükte önerilen uygulamalar enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde vardır. Dolayısıyla bunun bizde de uygulaması gerektiğini düşünüyor ve çok uzun zamandır talep ediyorduk. Çünkü bizdeki sistemden dolayı müteahhittin kar marjı sınırlıdır. Bizim kamu ihale yasamıza göre devletin belirlediği rakamın üzerinde fiyat vermek mümkün değildir. Ve devletin belirlediği bu fiyatta %20 müteahhit karı vardır. Bu oranda zaman zaman %3’e kadar düşüyor. Hal böyle iken Türk lirasının yabancı para karşısında %30-40 değer kaybetmesi durumunda %3 kar marjıyla işi almış olan müteahhittin %50 zarar etmesi demektir. Bu gibi durumlarda da işler yarım kalıyor müteahhitler batıyor insanlar zarara uğruyordu. Bu yüzden biz de enflasyonun yüksek olduğu diğer ülkelerde uygulanan sistemin bizim ülkemizde de uygulamasını talep ediyorduk. Bu zaman kadar bu konuda adım atılmamış olması aslında başka başka yorumlara sebebiyet veriyordu. Örneğin Neden Türkiye’den gelen Ankara kaynaklı ihalelerde Türkiyeli müteahhitlere fiyat farkı veriliyor da Kıbrıslı Türk müteahhitlere fiyat farkı verilmiyor? Bu soru suiistimale açık bir soruydu. Sanki birileri Kıbrıslı Türk müteahhitlerin zarara uğramasını istiyor gibi bir imaj çiziliyordu. Dolayısıyla bu fiyat farkı uygulamasının bizde de devreye sokulmuş olması en azından bu tip tartışmaları ortadan kaldırıp devletin işlerinin daha süratli gitmesini sağlayacaktır. Ve müteahhitlerimizin yerli sermayemizin zarar görmesinin önüne geçecektir.”

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Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıBakan Erhan ArıklıBakanlar Kurulu
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