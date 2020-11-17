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ARIKLI: “MAKUL BİR TARİHTE ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

17 Kasım 2020 Salı 09:29
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ARIKLI: “MAKUL BİR TARİHTE ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Makul bir tarihte erken seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, “UBP ile hiçbir siyasi partinin kolay kolay, zevkle koalisyona girebileceğini düşünmüyorum. UBP ile uzun süre koalisyon kuracaksanız, her an bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Biz UBP ile koalisyon kuracaksak bile, kılı kırk yararak kuracağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni de yorumlayan Arıklı, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. Turu’nda milliyetçi görüşe sahip bir aday olan Tatar’ı kazandırdık” dedi.

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