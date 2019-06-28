Arıklı: "Maraş açılımı sadece bir envanter tespitinden ibaret kalmamalı"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Maraş açılımının sadece bir envanter tespitinden ibaret kalmamasını, uzamamasını ve bir an evvel ikinci aşamaya geçilmesini arzu ettiklerini kaydetti.



YDP Genel Başkanı Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, “Zaten devletin çeşitli kurumlarının elinde olan envanter dökümünün güncellemesinin uzaması halinde, bu meselenin bir seçim yatırımı olduğu ortaya çıkacak” dedi. Arıklı, "Mecliste yaptığımız konuşmada da söylediğimiz gibi; Maraş açılımı, bir Hükümet kararı şeklinde değil Anayasal bir kurum olan Cumhuriyet Güvenlik Kurumunda ele alınması ve kararlaştırılması gereken bir adımdır. Aynı şekilde Hükümet ortakları da böylesi önemli konularda karar alırken, alınan kararın altını doldurmalı, söylem birliği içinde kamuoyuna açıklama yapmalıdır." ifadesini kullandı.



Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında Maraş açılımı ile ilgili yaşananlara ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tepkisine değinen Arıklı, açıklamasında, “YDP olarak biz devlette uyum istiyor, milli meselelerin iç siyasi polemik konusu yapılmasından rahatsızlık duyuyor ve en önemlisi kurumların yetki tartışmasına girmesini absürt buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arıklı, mesele sadece envanter tespitinden ibaretse, Cumhurbaşkanı’nın bundan rahatsızlık duymaması gerektiğini kaydetti. Arıklı "Mesele sadece “Envanter tespiti” inden ibaret ise Sayın Cumhurbaşkanının bundan bir rahatsızlık duyma hakkı yoktur. Cumhurbaşkanlığı makamı elbette ki “Bostan Korkuluğu” değildir. Ama kendilerinin de 2003 lü yıllarda söylediği gibi Meclis iradesi de yabana atılacak bir irade değildir. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çeşitli yerlere sitemlerde bulunmadan önce, 2003 ve 2004 te Sayın Kurucu Cumhurbaşkanına söylediği sözleri ve yaptıkları muamaleyi hatırlamalıdır. Ayrıca Maraş’ta ki basit bir envanter çalışmasının kendisine haber verilmemesinden dolayı şikayet eden Sayın Cumhurbaşkanı, hiç kimseye haber vermeden BM üzerinden Rum’a verdiği haritanın veya Gutteres Belgesi ile ilgili tek taraflı yaptığı açıklamanın hesabını vermelidir." dedi.

Arıklı, Maraş açılımının, bir hükümet kararı şeklinde değil anayasal bir kurum olan Cumhuriyet Güvenlik Kurumunda ele alınması ve kararlaştırılması gereken bir adım olduğunu, hükümet ortaklarının da böylesi önemli konularda karar alırken, alınan kararın altını doldurması ve söylem birliği içinde kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini ifade etti.