Arıklı: Mart 2023'te milli havayolumuz göklerde!

Ses Kıbrıs Tv’de konuşan Arıklı, milli havayolunun artık kurulması gerektiğini belirterek, çalışmalara hızlıca başladıklarını belirtti. Türk Hava Yolları’ndan önemli isimlerle görüştüklerini ve bir fizibilite çalışması yaptıklarını belirten Arıklı, ‘2023 Mart ayında kendi havayolumuz seferlerine başlayacak’ dedi.

Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmeleri canlanıyor!

Deniz ulaşımının canlanması için de çalışmaları olduğunu kaydeden Arıklı, Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmeleri’nin ‘ölü’ durumda olduğunu belirterek göreve gelir gelmez hemen çalışmalara başladıklarını kaydetti.

“Şirketin yüzde 51’i Türkiye’nin yüzde 49’u bizim. Türkiye ile gerekli görüşmeleri yaptık, yeni bir roro gemisi alıyoruz’ diyen Arıklı konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

Deniz yollarından yeterince faydalanmıyoruz bu yüzden özelin gitmediği ya da gidemeyeceği yerlere kendi denizcilik şirketimizin hizmet götürmesi lazım. Yeni bir roro gemisi almak konusunda Türkiye ile anlaştıkGerekli görüşmeleri yaptık.“

Yol ihaleleri tamamlanacak!

Arıklı, öncelikli konuları arasında yol ihalelerinin bir an önce sonlanması, sonlanan ihalelerinde sonuca götürülmesi olduğunu kaydetti.

Ada Kart projesi hayata geçecek!

Arıklı Ada kart projesini de hayata geçirmek için uğraş verdiklerini söyledi. Arıklı, Ada Kart projesiyle devletin ciddi bir tasarruf edeceğini ve keşmekeşin ortadan kalkacağını söyledi.

Ağır vasıtalara çip takılacak!

Ağır vasıtalarla ilgili çalışmaları da olduğunu kaydeden Arıklı, ağır vasıtalara çip takılacağını ve tonajlarının üzerinde yük taşımalarının engelleneceğini vurguladı. Arıklı bu şekilde yolların da korunacağının altını çizdi.

Lefke’de madencilik başlamalı!

Lefke’de madenciliğin de başlayacağını kaydeden Arıklı, bunun Lefke halkına bir zararı olmayacağını kaydetti. Arıklı şöyle devam etti:

“Dünyada artık siyanürle maden arama dönemi geçti. İnsan ve çevre sağlığına en ufak bir zararı olmayacak şekilde maden arayışları var. Yer altında bir maden varsa bu maden herkesin malıdır. Bunu çıkarmak da görevimizdir. Güney Kıbrıs’ta sınırlarımızın 300 metre ötesinde iki tane maden şirketi maden çıkartıp da zenginliklerine zenginlik katarken, 300 metre bu tarafında ‘hayır efendim arayamazsınız’ deniliyor. Madencilik başladığı takdirde orada yüzlerce kişi istihdam edilecek, ekonomiye ciddi katkısı olacak. Yapılması gereken Avrupai ölçüde çevre ve insan sağlığına zarar vermeden oradaki madeni çıkartmaktır.”

Gemikonağı limana kavuşacak!

Gemikonağı’na yap-işlet-devret modeli ile bir liman kazandıracaklarını da kaydeden Arıklı, Mağusa Limanı’nın da daha çağdaş bir yapıya kavuşturulacağını söyledi.

Kaynak : Ses Kıbrıs