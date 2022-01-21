Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Meşaleyi önce başbakanlığa sonra cumhurbaşkanlığına taşıyacağız” dedi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

YDP Genel Başkanı Arıklı konuşmasında, bütün sağ partilerin ama özellikle de Ulusal Birlik Partisi’nin korkulu rüyasının YDP olduğunu savundu.

YDP’nin 23 Ocak seçimlerinde iktidara doğru yürüdüğünü söyleyen Arıklı, “Korkunun ecele faydası olmadığını Pazar akşamı görecekler” dedi.

“EN AZ 10 VEKİLLE MECLİSTEYİZ”

Arıklı, açıklanan bazı anket sonuçlarına dikkat çekerek, “Biz gerçek anket sonuçlarının ne olduğunu biliyoruz. Biz halkın nabzını biliyoruz. YDP’nin nerede güçlü olduğunu, nerede oy patlaması yapacağını da çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

UBP’nin, YDP’nin içini karıştırmak için oyun üstüne oyun oynadığını ileri süren Arıklı şunları belirtti:

“UBP, bizi arkadan hançerleyecek zayıf halka arkadaşlarımızı tespit ediyor onları bir şekilde ikna ederek, YDP üzerinde operasyon yapıyor. Önce bölmeye çalıştı. Başaramadı. Şimdi makam ve mevki vaadi ile ikna ettiği bazı arkadaşlarımızı kullanarak, YDP mühürlerini karmaya çevirmeye çalışıyor. UBP pazar akşamı hüsrana uğrayacak. Pazartesi günü bizimle koalisyon kurmak için kapımızı çaldığında UBP’ye bu günleri hatırlatacağız.”

Şölen aday tanıtımı ile sona erdi.