ARIKLI: “MESULİYETLİ İKTİDARLARA İHTİYAÇ VAR”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Toplumsal anlamda ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olunduğunu söyleyen Arıklı, “Hala devletten 1500 TL alamayan çalışanlar var ve nefes alabilmek açısından dört gözle alacakları bu parayı bekliyorlar” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi olarak ülkenin içinden geçmekte olduğu sıkıntıları aşmak için çalıştıklarını söyleyen Arıklı, “Mesuliyetli iktidar olmak insanları cennete götürür. Bizim de mesuliyetli iktidarlara ihtiyaç vardır” dedi.