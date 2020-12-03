Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar

ARIKLI: “MESULİYETLİ İKTİDARLARA İHTİYAÇ VAR”

 Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

03 Aralık 2020 Perşembe 10:01
707 Okunma
ARIKLI: “MESULİYETLİ İKTİDARLARA İHTİYAÇ VAR”

 Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Toplumsal anlamda ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olunduğunu söyleyen Arıklı, “Hala devletten 1500 TL alamayan çalışanlar var ve nefes alabilmek açısından dört gözle alacakları bu parayı bekliyorlar” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi olarak ülkenin içinden geçmekte olduğu sıkıntıları aşmak için çalıştıklarını söyleyen Arıklı, “Mesuliyetli iktidar olmak insanları cennete götürür. Bizim de mesuliyetli iktidarlara ihtiyaç vardır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“MEVCUT SİYASİ BOŞLUK ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZE ENGEL OLUYOR”
“MEVCUT SİYASİ BOŞLUK ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZE ENGEL OLUYOR”
Korona virüs hastası 2 kişi yoğun bakıma alındı
Korona virüs hastası 2 kişi yoğun bakıma alındı
Bakan Pilli, Esentepe Bölgesini ziyaret etti
Bakan Pilli, Esentepe Bölgesini ziyaret etti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim