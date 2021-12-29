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Arıklı, milletvekili adaylarına ve seçim komite üyelerine seslendi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Gazimağusa ve İskele Secim Komitesi üyeleri ile tüm milletvekili adayları Gazimağusa Palm Beach Otel’de bir araya geldi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 18:59
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Arıklı, milletvekili adaylarına ve seçim komite üyelerine seslendi
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YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, gecede konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı vatandaşın yaşanılan ekonomik krizden ciddi şekilde etkilendiğini ve mevcut siyasi yapıda sorunları çözecek bir iradenin ortaya çıkamadığını ileri sürdü. 

Arıklı, mevcut partilerin bu düzeni yaşatmak için rol kaptıklarını ve bu düzene çekidüzen verme gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade etti. Arıklı, şöyle devam etti: 

“Bu düzen UBP nin kurduğu, diğer partilerle birlikte yaşatıp kökleştirdiği bir düzendir. Bu düzeni bu partilerin değiştirmesi mümkün değildir. YDP bu düzenin ezdiği, etkileyip ötekileştirdiği siyasi bir harekettir. Arkasında sermaye gücü yoktur… En büyük gücü de bu düzenin ötekileştirdiği kesimlerden destek almasıdır” dedi.

Arıklı, milletvekili adaylarına ve seçim komite üyelerine şöyle seslendi:

“Sahaya inecek ve 11.000 civarındaki üyemizi yanlarında birer üye ile sandığa taşıyacaksınız. Hedef yüzde 20 oy oranını yakalamak. Her gün en az 50 seçmene değmeden yatağa girmeyeceksiniz. Ada çapında 50 Aday, 450 kişilik seçim Komitesi ve 780 Sandık görevlisi ile sahadayız. Sipariş anketlere, gazete manşetlerine bakmayın. Sadece işinizi yapın. 23 Ocak gecesi Lefkoşa’ya kutlamaya gelin”

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