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Arıklı: Milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalar yeniden başlatılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ’de katıldığı ‘Manşet+’ programında milli hava yolu kurulması yönünde yeni gelişmeler olduğunu açıkladı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 13:43
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Arıklı: Milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalar yeniden başlatılacak



Mart ayı itibarıyla iki yeni firmanın KKTC uçuşlarıyla birlikte piyasaya giriş yapacağını ifade eden Arıklı, “bu hafta sonu itibarıyla yeni milli havayolu şirketi kurma konusundaki çalışmalarımızı tekrar başlatıyoruz. İki ayrı firma ile yeniden görüşmelere başlıyoruz. Belki bu hafta sonu bile bir netice alabiliriz” dedi. “bekleyip görelim” ifadelerini kullanan Arıklı, “benim üzüldüğüm, herkes bilet fiyatlarından şikayetçi. Ama bir adım atmaya da kalktığınızda herkes sizi bir anda teşvik edecek yerde önünüzü kesmek için komplo teorileri ile karşınıza çıkıyorlar” şeklinde konuştu.

Bakan Arıklı, “bir firmayı aldık, yalvar yakar buraya getirdik. Zarara değil kara ortak olacağımız bir yapı ve ona bile karşı çıktılar. Sosyal medyada veryansın ettiler. Birileri bu ülkede taş üzerine taş konulmasın, birileri bu ülkede icraat yapılmasın, birileri halkın mutluluğu için adım atılmasın diye olağanüstü bir gayret içerisinde. Yapılan her işi sabote etmek için çok ciddi şekilde kara propaganda yürütüyorlar” dedi. Yeni havayolu kurmanın ve yeni aktörlerin piyasaya girmesini sağlamanın görevleri olduğunun altını çizen Arıklı, bahanelerin arkasına sığınmadan çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Arıklı, yeni havayolu şirketine ilişkin çalışmaların seçim öncesinde tamamlanabileceğine de işaret etti. BRT

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