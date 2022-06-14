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Arıklı: Muhalefet haklı... Yanlış yönlendirildik!

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, fikir ve ifade özgürlüğüyle ilgili yasalara atıfta bulunarak, muhalefetin haklı olduğunu, teknik bir hatadan dolayı Hukukçular tarafından yanlış yönlendirildiklerini söyledi.

14 Haziran 2022 Salı 09:14
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Arıklı: Muhalefet haklı... Yanlış yönlendirildik!
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YDP Milletvekili Erhan Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Düşünce ve ifade özgürlüğüne evet.
Hakaret ve küfür özgürlüğüne hayır...
Bizden istenen küfür ve hakareti özgür bırakmamız...
Efendim Küfür ve Hakaret zaten mevcut yasalarda suçmuş ve bu ifadeleri kullananlar hakkında zem ve kadih davası açılabilirmiş...
Bizim yaptığımız; zem ve kadihe konu olan suçların sosyal medyada işlenmesi halinde bunun da bir suç olduğunu ve bu suçun cezasını ilgili yasaya koymaktan ibaret. Ki bu konuda hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğini bize Savcılık, Polis ve BTHK Temsilcileri söyledi.
Peki Fasıl 154 te yer alan ve 2007 de değiştirilen ve kıyamet koparılan "Hoşnutsuzluk" gibi kavramlar neyin nesi?
İşte orda muhalefet haklı. Maalesef teknik bir hatadan dolayı Hukukçularımız bizi yanlış yönlendirdi.
Geçen gün Mecliste konuşup detayına girmediğim "Teknik hata" şu;
Bir sömürge yasası olan ve halen uygulamada olan Fasıl 154, 2007 de değişikliğe uğramış ve "hoşnutsuzluk yaratmak" gibi bir çok saçma kavram, yasadan çıkarılmıştı. Ne yazık ki bu değişiklikler bir ihmal sonucu "Mahkemeler.org" da yer almamıştı. Mahkemeler.org da yasanın eski hali duruyordu.
Hükümet bu yasaya bilişim suçlarını eklemek için toplantı yaptığında, toplantıya katılan herkesin elinde fasıl 154 ün eski hali vardı. Çünkü herkes ilgili yasayı mahkemeler.org' dan indirmiş ve onun üzerinde çalışmıştı.
Şimdi bu teknik arıza gideriliyor. Hukukçular, fasıl 154 ün son hali üzerinde çalışıyor.

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