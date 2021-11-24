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Arıklı: Narin hanım kabus görüyor

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:40
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Arıklı: Narin hanım kabus görüyor
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Meclis Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinin son günü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı kürsüde konuşma yaparak "Genel Seçime gidildiği bugünlerde Narin hanım kabus görüyor" dedi.

Karma sistemin seçim ve halk oylaması yasasında değiştirilmediğine dikkat çeken Arıklı, "Yüksek Mahkeme Başkanı yaşanan sıkıntıları defalarca dile getirdi ama siyasi partiler samimi davranmadı şimdi aynı seçim ve halk oylaması yasası ile seçime gideceğiz Yüksek Mahkeme Başkanı Narin hanım seçimde çalıştıracak birini bulamayacak aynı sıkıntıları yaşayacak bunun için üzgünüm" dedi.

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