Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak!

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Erhan Arıklı'nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde ardı ardına İhale iptallerinin ardından yanlışım yoksa 6. ihale denemesinde Kıb-Tek'in Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi 20 Eylül 2021 tarihinde sonuçlanmıştı.

Hatırlanacağı üzere Kıb-Tek'in yıllık Akaryakıt İhtiyacının ortalama 220,000mTon olmasına rağmen, İhalenin 150,000mTon olarak çıkılmasının sebebinin bir yıldan kısa bir sürede Kamu İhale Yasasında değişiklik yaparak, Kıb-Tek'in ihtiyaç duyduğu Akaryakıtı İHALESİZ olarak temin edebilecek mevzuatın oluşturulmak istendiğini dile getirmiştik. Ne var ki Hükümetin ve Erhan Beyin Bakanlıktaki ömrü bu yasal düzenlemeyi yapmaya yetmemişti.

Nitekim söylediğimiz gibi oldu, 150,000mTon (+/-%10) 'luk Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi çerçevesinde alınacak yakıt miktarına Mayıs Ayı sonu itibarıyle ulaşılmış oluyor, dolayısıyla o tarihe kadar yeni Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi sürecinin başlatılıp sonuçlandırılması gerekiyor.

Not:

Ortalama İhalesi süreci 3 Ay alıyor, Mayıs sonuna kalan süre 1.5 Ay...

Aksi taktirde, SÖZDE BEKLENMEYEN SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ YAKIT BİTMİŞ OLACAK VE İHALESİZ DOĞRUDAN ALIMIN ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAK.

Evet tahmin edebileceğiniz üzere; YENİ İHALE AÇILMASI KONUSUNDA HİÇBİR ADIM ATILMIŞ DEĞİL.

Teknecik Elektrik Santralinden bu yönde bir uyarı ve talep Genel Merkeze gelmiş olmasına rağmen, ne Yönetim Kuruluna bir önerge sunuldu, nede Yönetim Kurulu böyle bir Karar üretti...

Kamu İhale Yasasında değişiklik yaparak, Protokollerle İHALESİZ doğrudan alım yapabilmenin önünün açılması planı devam ediyor.

Peki Akaryakıt İhalesiz kimden mi alınacak?

Ufak bir ipucu vereyim;

Erhan Arıklı'nın beceremediğini Sunat Atun yapacak...