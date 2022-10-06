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Arıklı'nın kardeşi, Çavuşoğlu'nu hedef gösterdi!

Milli Havayolu  tartışmaları yeni bir boyut kazandı. 

06 Ekim 2022 Perşembe 11:24
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Arıklı'nın kardeşi, Çavuşoğlu'nu hedef gösterdi!



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu hedef gösterdi.
Arıklı'nın açıklaması şöyle:
Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi kurucuları KKTC’de hiç bir şey yapılmaz deyip ortaklıktan vaz geçtiklerini açıkladılar.
Sn. Erhan Arıklı’nın bu başarısını engelleyen başarılı bakan Nazım Çavuşoğlu’dur.
UBP’nin değişmeyen bakanı Çavuşoğlu her bakanlığı yapmıştır. Herhangi başarılı icraatı var mı? Yok. 
Peki iş yapan bakanlara niye engel oluyor? Misyonu nedir?....

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