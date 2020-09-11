Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
3 gün tutuklu kalacak
3 gün tutuklu kalacak
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı
Duruşma 7 Ekim’e ertelendi
Duruşma 7 Ekim’e ertelendi
Ölümlü iş kazasında karar verildi
Ölümlü iş kazasında karar verildi
Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal etti

Arıklı : Özok Yurdu'nda kalan kişiler Pazar günü eyleme hazırlanıyor

Arıklı: “Temaslı diye bu insanları Özok Yurduna götürüp attılar. Bu insanları 6-7 gündür ne arayan ne de soran var. Özok Yurdunda kalan kişiler Pazar günü eyleme hazırlanıyor. Ateş ölçümü veya hasta muayenesini geçtim bu kişilere PCR testi yapmak için bile kimse uğramıyor. Böyle bir uygulama olamaz”

11 Eylül 2020 Cuma 11:53
3204 Okunma
Arıklı : Özok Yurdu'nda kalan kişiler Pazar günü eyleme hazırlanıyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, YDP’de çıkan pozitif vakaların ardından temaslıların temaslısı olan kişilerin karantina otellerine götürülmesini eleştirerek, “Temaslı diye bu insanları Özok Yurduna götürüp attılar. Bu insanları 6-7 gündür ne arayan ne de soran var. Özok Yurdunda kalan kişiler Pazar günü eyleme hazırlanıyor. Ateş ölçümü veya hasta muayenesini geçtim bu kişilere PCR testi yapmak için bile kimse uğramıyor. Böyle bir uygulama olamaz” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Özok YurduKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de ücretsiz PCR uygulaması
Girne'de ücretsiz PCR uygulaması
Tarım Bakanlığı'ndan binicilik sporuna darbe!
Tarım Bakanlığı'ndan binicilik sporuna darbe!
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EN YÜKSEK SICAKLIK 37 DERECE OLACAK
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EN YÜKSEK SICAKLIK 37 DERECE OLACAK
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim