Arıklı : Özok Yurdu'nda kalan kişiler Pazar günü eyleme hazırlanıyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, YDP’de çıkan pozitif vakaların ardından temaslıların temaslısı olan kişilerin karantina otellerine götürülmesini eleştirerek, “Temaslı diye bu insanları Özok Yurduna götürüp attılar. Bu insanları 6-7 gündür ne arayan ne de soran var. Özok Yurdunda kalan kişiler Pazar günü eyleme hazırlanıyor. Ateş ölçümü veya hasta muayenesini geçtim bu kişilere PCR testi yapmak için bile kimse uğramıyor. Böyle bir uygulama olamaz” şeklinde konuştu.