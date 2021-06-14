Arıklı: Pandemi krizi ile işsizlik yüzde 10’a çıktı

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 180’inci gün değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, bakanlığa bağlı daire müdürleri de hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Arıklı, hem sağlık hem de ekonomi olarak zorlu bir pandemi sürecinden geçildiğini anlatarak, ekonomik daralma ile mücadele edilirken, bu krizi mümkün olabilecek en az hasar ile atlatmak için çalıştıklarını kaydetti.

2009 krizi ve sonrasında 2017’den itibaren ekonomik yavaşlama yaşandığını anımsatan Arıklı, pandeminin mevcut sorunlarla yüzleşme zorunluluğu yarattığını söyledi.Arıklı, 2011 yılından bu yana kişi başı gelirde 3 bin 500 dolar civarı fakirleşme yaşandığına işaret ederek, pandemi krizi ile işsizliğin yüzde 10’a çıktığını anlattı.

Özellikle gençler ve kadınların pandemi krizinde daha da zorlandıklarını dile getiren Bakan Arıklı, turizm ve yüksek öğrenim sektörlerine aşırı bağımlılıktan dolayı ekonomik faaliyetlerin ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti.

Pandemi sonrasıda eski normale dönülmesinin birşey kazandırmayacağına da işaret eden Arıklı, “Bize yeni bir normal gerek. Normaleşeceksek yeni ekonomik büyümeye dayalı bir model yaratmamız gerek” ifadelerini kullandı.Arıklı, “Ekonomik ve sosyal kalkınma vizyonunun makro düzeyde katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesi, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve bu sektörlerin zengileştirilmesi, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların ise verimli ve etkin kullanılmasını mümkün kılabilen, bir ekonomik modele geçmeliyiz” dedi.

Bakan Arıklı, daha çok üretim, daha çok ihracat, turizm ve yüksek öğrenimde daha akılcı ve sağlam temeller, eğitimde uzmanlaşma ve farklı becerilerin yanında yaratıcılığın da kazandırıldığı bir sistem, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretimi, kadın ve gençlere daha çok iş imkanı ve ekonomik büyüme odaklı bir planlamanın artık kaçınılmaz olduğunu da belirtti.

Bakan Arıklı’nın ardından, Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Ekonomik Durum Değerlendirmesi yaptı.

Aşıkoğlu, son 2 yıl içinde AB ülkeleri ve komşu ülkelere oranla en büyük ekonomik daralma ile karşı karşıya kalındığını ifade ederek, ülke ekonomisinin DPÖ’ye göre %11, Dünya Bankasına göre ise %14 küçüldüğünü söyledi.

2021 yılı için %3.5 ile 3.7 arasında bir büyüme beklendiğini kaydeden Aşıkoğlu, diğer ülkerden örnekler de verdi.

Aşıkoğlu, KKTC 2021 Mali yılı bütçesinin, 1 milyar 980 milyon TL yerel bütçe açığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 1.150 milyon TL katkı yapılacağı varsayımıyla 830 milyon TL genel bütçe açığı olarak yasalaştığını, sonrasında yaşanan süreçte, Haziran ayı itibarıyla 2021 mali yıl sonu toplam açığın 1 malyar 780 milyon TL’ye ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Ardından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, son 180 günü değerlendirdiği bir sunum yaptı.

Bakan Arıklı, burada bir süre önce güncellenmiş bir şekilde imzalanan Kıyı Anlaşması, Ekonomik İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasında e-Ticaretin artırılması, KKTC ihracat eylem planı hazırlanması, anlaşmalı tarımcılık ve sanayicilik modeli geliştirilmesi, eğitim ve teknik destek, fuarlara teşvik, kadın ve genç girişimcinin artırılması, Güvercinlik’te oluşturulacak Yeni Organize Sanayi Bölgesi, Yenilenebilir Enerji, Otomasyon ve Dijitalleşme, Yasalar, Sanayi ile ilgili faaliyetler, ticari ve sportif faaliyetler konularındaki çalışmaşları detaylandırdı.

Arıklı, Güvercinlik’te III. Etap’ta 1 milyon 200 bin m2 alana tam teşekküllü bir sanayi bölgesi kurulacağını ifade ederek, yeni oluşturulacak sanayi bölgesinde yaklaşık 168 adet sanayi parseli planlandığını söyledi.

Bakan Arıklı, 100 milyon TL’ye varan akaryakıt kaçakçılığı gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin olarak da konuşarak, bu durumu önlemek adına çalışma yaptıklarını, ülkedeki 2 akaryakıt şirketine, otomasyon sisteme kaydolmaları yönünde, ültimatom nitelikli bir yazı gönderdiklerini ifade ederek, “15 gün içinde otomasyon sisteme geçilmezse, lisansları iptal edilecek” dedi.











